Des changements sont en cours après des excuses envers des soldats noirs

HALIFAX — Ottawa continue de mettre en place les recommandations formulées dans le cadre de la présentation d’excuses pour la haine et le racisme systémique vécus par une unité canadienne entièrement noire qui a servi pendant la Première Guerre mondiale, a déclaré la ministre de la Défense, Anita Anand, dimanche.

Les excuses présentées il y a un an aux descendants des membres du 2e Bataillon de construction incluaient huit recommandations formulées lors de consultations communautaires.

Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont travaillé «sans relâche» à la mise en œuvre des recommandations, qui sont essentielles pour bâtir une culture plus inclusive, exempte de racisme, de discrimination et de préjugés, a affirmé Mme Anand.

Trois des huit recommandations doivent encore être traitées, deux sont en cours, et des éléments de trois autres nécessiteront ce que la ministre a décrit comme des efforts soutenus et permanents.

«Nous progressons et nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne deviendrons pas une organisation où chacun peut avoir un sentiment d’appartenance et savoir que sa contribution aux objectifs de défense du Canada sera reconnue et valorisée», a déclaré Mme Anand dans un communiqué.

Anita Anand a rejoint le premier ministre Justin Trudeau à Truro, en Nouvelle-Écosse, en juillet dernier, pour s’excuser du traitement épouvantable réservé à cette unité ségréguée et non combattante, le premier et le seul bataillon entièrement noir de l’histoire militaire canadienne.

Des centaines d’hommes noirs au Canada ont été refusés lorsqu’ils se sont portés volontaires pour combattre outre-mer, en 1914, parce qu’ils n’étaient pas les bienvenus dans ce qui était considéré comme une guerre d’hommes blancs.

Après deux ans de manifestations, l’armée canadienne a reçu l’approbation en 1916 d’établir un bataillon d’environ 600 hommes. Plus de la moitié de ceux qui se sont enrôlés venaient de la Nouvelle-Écosse.

Seuls quelques-uns de ces membres verront le combat, principalement parce que le bataillon s’était fait dire à plusieurs reprises que son aide n’était pas souhaitée sur les lignes de front. Ces soldats n’ont reçu aucune reconnaissance publique à leur retour chez eux.

L’unité a soutenu trois opérations forestières majeures à l’étranger, travaillant dans des scieries et entretenant les routes et l’équipement ferroviaire.

Pendant ce temps, une parade a également eu lieu dimanche à Pictou, Nouvelle-Écosse, dirigé par le 4e Régiment d’appui du génie, basé à Gagetown, Nouveau-Brunswick, qui conserve le lien historique avec le 2e bataillon de construction et le Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse