Des chefs autochtones de tout le Canada saluent l’entente à venir de 2,8 milliards $

VANCOUVER — Les dirigeants des Premières Nations expriment leur soutien officiel devant la Cour fédérale pour un accord de 2,8 milliards $ dans le cadre d’un recours collectif contre les pensionnats.

L’ancien chef des Tk’emlúps te Secwépemc, Shane Gottfriedson, a déclaré au juge de la Cour fédérale à Vancouver que parvenir à une entente avec le gouvernement fédéral «signifie tout» pour lui.

M. Gottfriedson a mentionné qu’il était «à peu près temps que le Canada se retire» et laisse les Premières Nations elles-mêmes décider comment atténuer les dommages causés par les pensionnats.

L’ancien chef de la Nation shíshálh, Garry Feschuk et M. Gottfriedson ont intenté le recours collectif il y a plus de dix ans pour demander justice et réparations pour les élèves d’externat qui ont été maltraités pendant qu’ils fréquentaient les pensionnats.

Les dirigeants des Premières Nations et le gouvernement fédéral ont annoncé l’accord de 2,8 milliards $ en janvier pour régler l’action en justice des plaignants représentant 325 nations cherchant à réparer les torts causés à leurs membres par le programme des pensionnats.

Le règlement devrait être approuvé après la conclusion de l’audience cette semaine, suivi d’une période d’appel avant que l’argent ne soit transféré à un organisme à but non lucratif géré par des dirigeants autochtones.