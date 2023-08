Des chefs autochtones réclament la démission du ministre ontarien du Logement

TORONTO — Des dirigeants des Premières Nations de tout l’Ontario réclament le départ du ministre du Logement, Steve Clark, pour sa gestion des changements apportés aux terres protégées de la Ceinture de verdure.

Les Chiefs of Ontario, un groupe représentant 133 Premières Nations, se disent « extrêmement » préoccupés par les problèmes soulevés par le vérificateur général de la province dans un rapport accablant la semaine dernière.

Le rapport a révélé que le plan du gouvernement d’ouvrir les terres de la Ceinture de verdure au logement favoriserait certains promoteurs qui avaient un accès privilégié au chef de cabinet du ministre, dans un processus qui ne tenait pas compte ou ignorait les risques et les impacts environnementaux, agricoles et financiers possibles.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré que personne n’avait reçu de traitement préférentiel et que le gouvernement accepterait toutes les recommandations du vérificateur visant à modifier le processus, à l’exception d’une suggérant qu’il reconsidère le retrait de ces terres de la Ceinture de verdure.

Les chefs de l’Ontario continueront à travailler avec le ministère, mais ont dit qu’ils mettront fin à toute relation actuelle avec M. Clark jusqu’à ce qu’« une résolution adéquate de ce problème ait été confirmée ».

Les chefs demanderont également une rencontre avec M. Ford et le ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford, pour faire un certain nombre de demandes visant à rétablir leur relation de travail, notamment en restituant les parcelles supprimées de la ceinture de verdure et en rétablissant les protections environnementales.

De plus, ils se joignent aux appels des politiciens de l’opposition pour que la Police provinciale de l’Ontario lance une enquête officielle sur la question.