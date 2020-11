Des chefs d’entreprise et des républicains appellent Trump à lancer la transition

WASHINGTON — La pression augmente sur l’administration du président Donald Trump pour qu’elle lance le processus formel de transition pour le président élu Joe Biden, alors qu’un nombre croissant de républicains, d’experts en sécurité nationale et de chefs d’entreprise estiment qu’il est temps de regarder en avant.

Le sénateur républicain Rob Portman, de l’Ohio, a appelé lundi l’Administration des services généraux à libérer l’argent et le personnel nécessaires à la transition. M. Portman, un membre de premier plan du comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, a également affirmé que M. Biden devrait recevoir des informations stratégiques sur la sécurité nationale et être mis au courant du plan de distribution du vaccin contre le coronavirus.

M. Portman, un allié de M. Trump, rejoint ainsi un nombre croissant de responsables républicains qui, ces derniers jours, ont exhorté le président à lancer la transition immédiatement. La sénatrice républicaine Shelley Moore Capito, de la Virginie-Occidentale, a également appelé à une transition en douceur. «À un moment donné, les élections de 2020 doivent prendre fin», a-t-elle estimé dans un communiqué publié lundi.

Pendant ce temps, plus de 160 chefs d’entreprise ont demandé à la directrice de l’Administration des services généraux, Emily Murphy, de reconnaître immédiatement Joe Biden en tant que président élu et de commencer la transition vers une nouvelle administration. «La rétention de ressources et d’informations vitales à une nouvelle administration met en danger la santé et la sécurité publiques et économiques des États-Unis», ont déclaré les chefs d’entreprise dans une lettre ouverte à Mme Murphy.

Par ailleurs, plus de 100 anciens responsables républicains de la sécurité nationale, dont l’ancien directeur de la sécurité intérieure Tom Ridge, l’ancien directeur de la CIA Michael Hayden et l’ancien directeur du renseignement national John Negroponte, ont estimé dans un communiqué que le refus de M. Trump de reconnaître sa défaite et de permettre une transition ordonnée constituait «une menace sérieuse» pour le processus démocratique américain. Les responsables qui ont signé la lettre ont travaillé sous quatre présidents, dont M. Trump.

Le communiqué appelait «les dirigeants républicains — en particulier ceux du Congrès — à exiger publiquement que le président Trump cesse son assaut antidémocratique contre l’intégrité de l’élection présidentielle».

La Chambre des représentants s’impatiente

Mme Murphy n’a pas respecté la date limite fixée à lundi par les démocrates de la Chambre des représentants pour informer les législateurs du retard pris dans le début de la transition, qui est généralement une étape de routine entre les élections et l’investiture d’un nouveau président. Une porte-parole a indiqué qu’un adjoint de Mme Murphy tiendrait plutôt deux séances d’information distinctes pour les comités de la Chambre et du Sénat le 30 novembre.

En réponse, les présidents démocrates de quatre comités et sous-comités ont déclaré qu’ils pourraient reporter la réunion à mardi, mais pas plus tard.

«Nous ne pouvons pas attendre encore une semaine pour obtenir des informations de base sur votre refus» d’entamer la transition, ont déclaré les démocrates dans une lettre à Mme Murphy. «Chaque jour supplémentaire gaspillé est un jour où la sécurité, la santé et le bien-être du peuple américain sont mis en péril alors que la nouvelle administration Biden-Harris est empêchée de se préparer pleinement à la pandémie de coronavirus, la terrible crise économique de notre pays, et notre sécurité nationale.»

Emily Murphy, qui a été nommé par Donald Trump, n’a pas encore certifié la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle, bloquant le processus de lancement officiel de la transition. M. Trump a publiquement refusé d’accepter la défaite et a lancé une série de batailles judiciaires à travers le pays en faisant valoir des allégations sans fondement de fraude électorale généralisée.

Lorsque Mme Murphy attestera l’élection de M. Biden, cela libérera de l’argent pour la transition et permettra à l’équipe du président élu de commencer à nommer du personnel de transition dans les agences fédérales. Des responsables de l’administration Trump ont également déclaré qu’ils ne donneraient pas à M. Biden l’accès aux séances d’information quotidiennes sur les questions de renseignement tant que l’Administration des services généraux n’officialisera pas son élection.