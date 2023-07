Des chercheurs étudieront le méthane du Nunavut pour comprendre la vie sur Mars

AXEL HEIBERG ISLAND, NUNAVUT — Une équipe de chercheurs s’est rendue sur une île éloignée de l’Arctique dans l’espoir de mieux comprendre la possibilité de vie sur Mars.

L’astrobiologiste Haley Sapers, professeure auxiliaire à l’Université York à l’École d’ingénierie Lassonde, dirige l’équipe de la Station de recherche arctique McGill sur l’île Axel Heiberg. L’île inhabitée se trouve dans la région de Qikiqtaaluk au Nunavut et présente des conditions similaires à celles de la planète rouge.

Sous le soleil de minuit 24 heures sur 24, ils prévoient d’étudier les sources froides super salées qui libèrent du méthane sur Gypsum Hill, à environ 45 minutes de marche de la station de recherche. Ils prévoient également de prendre des mesures de méthane dans l’atmosphère et d’effectuer une simulation de mission Mars Rover.

«Le méthane est un gaz atmosphérique très important ici sur Terre, car il contribue de manière significative au réchauffement climatique, a déclaré Mme Sapers, chercheuse invitée au California Institute of Technology. C’est aussi un gaz très intéressant sur Mars… Et nous ne comprenons pas exactement d’où il vient ni où il disparaît.»

Selon Mme Sapers, sur Terre, la plupart du méthane est biogénique, ce qui signifie qu’il est produit par des organismes vivants. Le gaz peut également être produit par des processus géologiques.

Sa présence sur Mars pourrait être la preuve d’une vie passée ou présente, ou indiquer des zones de la planète qui pourraient être habitées dans le futur.

Les scientifiques ont détecté pour la première fois des traces de méthane dans l’atmosphère de Mars en 2003 et ont continué à être perplexes.

Mme Sapers a déclaré qu’un instrument du rover Curiosity devait prélever des échantillons de l’atmosphère martienne pendant plusieurs heures pour enrichir le méthane jusqu’à ce qu’il puisse être analysé. Elle a dit qu’il n’y avait pas beaucoup de mesures de méthane à la surface de Mars.

«Nous avons besoin d’un nouveau type d’instrument qui ne nécessite pas autant de ressources et qui peut prendre des mesures très rapides et très sensibles du méthane», a-t-elle déclaré.

Sur l’île Axel Heiberg, l’équipe de recherche prévoit tester un nouvel instrument développé avec ABB Inc., une entreprise de technologie et d’ingénierie basée au Québec, qui vise justement à faire cela.

Mme Sapers a déclaré qu’elle prévoyait également d’effectuer un échantillonnage détaillé des micro-organismes qui ont déjà été détectés par des scientifiques de l’Université McGill dans les sédiments des sources froides hypersalines de l’île. Elle a dit que les membres de l’équipe veulent déterminer si ces micro-organismes oxydent le méthane, comme ceux qu’elle a étudiés dans les suintements de méthane des océans profonds.

«Une meilleure compréhension de ces micro-organismes dans l’Arctique pourrait nous aider à comprendre le potentiel des micro-organismes à empêcher la libération de quantités importantes de méthane dans le sous-sol de l’Arctique, a-t-elle déclaré. Ce serait vraiment important, surtout dans le contexte du changement climatique et du réchauffement climatique.»

Mme Sapers a déclaré que l’île déserte polaire est l’endroit idéal pour faire cette recherche, car c’est le seul endroit sur Terre où des sources froides hypersalines qui ont des suintements de méthane sont situées dans le pergélisol – similaires aux conditions souterraines sur Mars.

La planète et l’île ont également des conditions froides et sèches, a-t-elle dit, et un terrain polygonal – un type de sol à motifs qui se forme dans les régions de pergélisol sur Terre par gel et dégel.

«C’est merveilleux d’être ici, dit-elle. C’est un endroit très excitant pour faire de la recherche.»