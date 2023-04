Des chercheurs s’unissent pour aider les États et les entreprises à être carboneutres

MONTRÉAL — Quatre universités et une dizaine d’entreprises du Québec, de la France, de la Suisse et du Maroc s’associent pour créer un consortium de recherche afin d’aider les gouvernements et les industriels à atteindre leur engagement de carboneutralité.

Les promesses des grandes entreprises et des gouvernements pour diminuer les gaz à effet de serre se succèdent et sont souvent brisées.

Afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050, conformément à l’Accord de Paris, les États et les entreprises doivent recourir à des méthodes et des outils scientifiquement robustes.

C’est ce que propose de fournir le «Consortium international de recherche sur l’analyse du cycle de vie et de la transition durable», dont le lancement officiel des activités à eu lieu jeudi à Polytechnique Montréal.

«Face à l’urgence climatique, une seule voix est possible, celle d’agir ensemble, en unissant nos connaissances scientifiques d’un bout à l’autre du monde», a indiqué la directrice de Polytechnique Montréal, Maud Cohen, devant des dizaines de chercheurs et d’étudiants.

«On n’a plus le temps de prendre de mauvaises décisions», a renchéri le professeur de génie chimique Réjean Samson, en ajoutant que viser la carboneutralité sans utiliser les bons modèles et les indicateurs pertinents est «voué à l’échec».

Le professeur Samson agira à titre de directeur principal du consortium de recherche et il sera appuyé par des chercheurs de l’UQAM, de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, notamment.

Hydro-Québec, L’Oréal, LVMH, Michelin, le Groupe OCP, le Groupe Optel, Richemont, Solvay, TotalEnergies et Arcelor Mittal sont également des partenaires du consortium de recherche qui sera dirigé par le Centre international de référence sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable (CIRAIG).

Un consortium dirigé par le CIRAIG

Le CIRAIG, qui est rattaché à Polytechnique Montréal, est «vraiment une référence internationale», a indiqué Anne-Laure Hettinger, directrice des ressources et du développement mondial et de la durabilité pour l’aciérie Arcelor Mittal.

«Le CIRAIG est, depuis toujours, le centre de recherche le plus grand et le plus expérimenté sur l’analyse du cycle de vie», a expliqué Mme Hettinger, qui a voyagé depuis la France pour assister au lancement du consortium de recherche.

Le CIRAIG définit «l’analyse du cycle de vie» comme la méthode qui permet d’évaluer les impacts environnementaux associés à toutes les étapes de la vie d’un produit.

«Ça permet de mettre des chiffres clairs sur des produits» et «d’exprimer en poids les émissions de CO2», a indiqué Anne-Laure Hettinger.

Le nouveau consortium de recherche pourrait donc aider une aciérie comme Arcelor Mittal, un émetteur important de GES, à améliorer ses procédés et diminuer ses émissions.

«Mais ça permet également de parler à nos fournisseurs pour comprendre leur rôle dans notre empreinte environnementale et aussi de parler à nos clients pour leur expliquer notre rôle dans leur empreinte carbone», a résumé Anne-Laure Hettinger.

«Toute la planète essaie de viser la carboneutralité, mais si ce n’est pas fait correctement, on n’a pas de deuxième chance, donc ça prend des outils comme on développe» dans ce centre de recherche, a indiqué Réjean Samson.

«C’est un processus compliqué, il y a beaucoup d’incertitudes dans les modèles qu’on utilise, mais le but du centre de recherche, c’est de réduire ces incertitudes et d’améliorer les modèles», a résumé le professeur de génie chimique.

Le Consortium international de recherche sur l’analyse du cycle de vie et la transition durable voit le jour grâce à plusieurs sources de financement, public et privé.

Les chercheurs auront accès à environ 10 millions $ pour les premières années de fonctionnement du centre.