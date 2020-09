Des CISSS retiennent des sommes promises aux résidences pour aînés

QUÉBEC — Des résidences privées pour aînés (RPA) sont à bout de souffle et menacent de fermer, parce que les enveloppes promises par le gouvernement Legault tardent à être versées.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais retient notamment des aides financières dues à au moins une résidence parce qu’elle n’a pas fourni les factures de produits nettoyants de 2019 afin d’établir des comparaisons, selon les renseignements fournis par le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRPA).

Des résidences ont dépensé beaucoup d’argent, en salaires, en primes et en mesures sanitaires, en attendant notamment les subventions salariales et aides diverses du gouvernement. Les petites résidences sont les plus affectées par les retards dans le versement des aides.

Le président du RQRPA, Yves Desjardins, est scandalisé. En entrevue avec La Presse Canadienne mardi, il a dit que ce n’est pas la première fois qu’il dénonce ce genre de situation, qu’il considère comme un abus de pouvoir de la part des autorités régionales en santé et services sociaux.

Selon lui, dans les circonstances actuelles, il est aberrant de réclamer des factures de 2019 étant donné qu’on ne peut comparer une année par rapport à l’autre, car la clientèle change d’année en année, de même donc que le niveau de soins.

Une résidence pour aînés est menacée de fermeture à Papineauville, tandis qu’une autre à Montebello a dû cesser ses activités.