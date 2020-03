Des citoyens réclament une enquête publique sur le meurtre de Sandra Gaudet

MONTRÉAL — La justice échappe-t-elle à la justice?

C’est là le coeur du questionnement soulevé par le meurtre non résolu de la petite Sandra Gaudet, survenu il y a exactement 30 ans, le 10 mars 1990, à Val-d’Or.

Ce questionnement a été amené mardi à Montréal par des citoyens de l’Abitibi, l’auteur du livre «L’énigme de Val-d’Or: Meurtriers sur mesure» Jean-Claude Bernheim, le coréalisateur de la télésérie documentaire «Meurtriers sur mesure» Martin Paquet, le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte ainsi que le journaliste à la retraite Claude Poirier, entre autres.

Tous réclament une commission d’enquête publique sur cette affaire qui a mené à la condamnation et à l’emprisonnement de deux innocents, Billy Taillefer et Hugues Duguay, de Senneterre, qui ont croupi 12 ans en prison avant d’être innocentés à la suite de multiples procédures judiciaires qui les ont menés jusqu’en Cour suprême.

L’enquête policière et le procès qui ont mené à la condamnation des deux hommes sont entachés d’une foule d’irrégularités présumément commises par les policiers de Val-d’Or et de la Sûreté du Québec affectés au dossier, par le procureur de la Couronne qui a volontairement omis de présenter des éléments de preuve qui auraient permis d’établir une défense et le juge au dossier. Il a également été établi qu’au moins un témoin expert a rendu un faux témoignage au procès des deux hommes.

L’affaire a été reprise et analysée en 1999 par le juge Lawrence Poitras lors de la commission d’enquête qu’il présidait et ce dernier avait cru nécessaire de préparer un rapport séparé sur cette affaire et d’en faire part au ministre de la Sécurité publique de l’époque, mais étonnamment, ce rapport avait d’abord été soumis pour étude à Me John Tymchyk, soit le même procureur de Val-d’Or qui avait mené la cause contre les deux suspects.

Jean-Claude Bernhaim n’a pas mâché ses mots à l’endroit de tout l’appareil politique et judiciaire, qu’il accuse d’entretenir une omerta pour protéger le système judiciaire qui refuse, selon lui, de voir ses erreurs étalées sur la place publique.

Billy Taillefer et Hugues Duguay poursuivent le Procureur général du Québec, la Ville de Val-d’Or et la Sûreté du Québec pour 40 millions $ en dommages, le gouvernement ayant toujours refusé de reconnaître l’erreur, de compenser les deux innocents et de leur présenter des excuses. La cause civile doit être entendue à compter du 14 septembre prochain.

Le groupe de citoyens de Val-d’Or et Senneterre qui réclament l’enquête publique organise par ailleurs une marche en appui à leur demande le samedi 14 mars prochain.