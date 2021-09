Des commémorations un peu partout au Canada pour les 20 ans du 11 septembre 2001

Plusieurs communautés un peu partout au Canada honoreront les vies perdues à l’occasion du 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Vingt-quatre Canadiens sont morts ce jour-là parmi les 2977 décès.

Des membres d’Al-Qaida ont détourné quatre avions, dont deux ont percuté les tours du World Trade Center à New York, un autre s’est écrasé sur le Pentagone à Washington, et un quatrième a fini dans un champ en Pennsylvanie.

L’ambassade des États-Unis à Ottawa organisera un événement au Beechwood 9/11 Memorial, les lumières du panneau de Toronto seront tamisées et le Jardin international de la paix à la frontière entre le Manitoba et le Dakota du Nord soulignera aussi ces événements.

À Montréal, le service de sécurité incendie de la ville organise une cérémonie de commémoration en début d’après-midi, en présence de la mairesse Valérie Plante et du directeur du service Richard Liebmann.

La petite ville de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, accueillera une série d’événements pour marquer ces quelques jours sans précédent qui ont vu sa population augmenter de 6600 personnes.

Après la fermeture de l’espace aérien américain par la Federal Aviation Administration, 34 avions de passagers et quatre avions militaires ont atterri à Gander.

La ville marquera ce triste anniversaire avec le dévoilement d’un nouveau mémorial du 11 septembre, un événement présentant des histoires inédites à l’aéroport et un service de commémoration.

«Les événements du 11 septembre 2001 ont eu un impact profond sur le monde, à plusieurs niveaux», a déclaré le maire de Gander, Percy Farwell, dans un communiqué.

«Dans ce contexte, les citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador et de partout au Canada se sont retrouvés en mesure de répondre et d’apporter réconfort, soutien et réassurance aux voyageurs en détresse du monde entier.»

La ville a marqué le 11 septembre chaque année depuis les attentats.

«Ce n’est pas une célébration du rôle de Gander dans cette tragédie, a affirmé M. Farwell. C’est une affirmation des valeurs fondamentales qui sont si importantes pour aborder les problèmes mondiaux affectant ceux avec qui nous partageons la planète.»