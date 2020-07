Des commentaires haineux sur l’abandon du terme «seaman» font rager un officier

Le commandant adjoint de la Marine royale canadienne affirme qu’il n’y a pas de place dans les forces armées pour les marins qui souscrivent à des idéologies qualifiées de «haineuses, misogynes et racistes».

Le contre-amiral Chris Sutherland a publié cet avertissement à la suite de plusieurs commentaires formulés en ligne par des marins et des anciens combattants qui s’opposent à la décision de la marine d’abandonner le terme anglais «seaman» (matelot en français) pour désigner les membres au plus bas échelon.

Les officiers, qui ont annoncé la décision de remplacer le terme par une appellation non genrée, ont précisé que l’objectif de la démarche vise à rendre la Marine royale canadienne plus inclusive et à s’assurer que les jeunes membres se sentent en confiance et fiers de leur grade et de leur emploi.

Toutefois, si ce changement a été applaudi par ceux qui l’espéraient depuis longtemps, des critiques de diverses natures sont apparues sur le web, dont certaines qui semblent être allées trop loin pour le haut commandement.

Chris Sutherland n’a pas voulu préciser la nature des commentaires jugés offensants, mais a indiqué que tout citoyen qui les formule fait preuve de mépris envers les membres de la marine qui dédient leur vie à la défense de la liberté du Canada.

Il a également invité tout marin voulant comprendre pourquoi cette démarche constitue une priorité à communiquer directement avec lui.