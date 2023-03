Des conditions «inhumaines» à la vieille prison de Saint-Jean, T.-N.-L.

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Une criminologue de l’Université Memorial, à Terre-Neuve-et-Labrador, affirme que les conditions de travail et de vie dans une prison provinciale de Saint-Jean qui remonte à l’époque victorienne seraient considérées comme «inhumaines» et intolérables dans tout autre établissement public.

Rosemary Ricciardelli a fait état mardi d’une litanie de préoccupations, alors qu’elle présentait son rapport sur les expériences des agents correctionnels au «Pénitencier de Sa Majesté», à Saint-Jean, et leurs idées pour la conception d’un nouvel établissement.

La criminologue a fait état notamment de moisissures dans les cellules, d’infestations de rongeurs et d’insectes, d’eau non potable et d’un environnement dangereux.

Les parties les plus anciennes de la prison datent de 1859 et le gouvernement provincial a promis qu’un nouvel édifice les remplacerait d’ici quatre ans.

Mme Ricciardelli a déclaré aux journalistes qu’après avoir consulté 28 agents correctionnels, elle a constaté qu’ils souhaitaient que le nouvel établissement comprenne des installations de base, comme un vestiaire pour se changer, ainsi qu’un meilleur soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les détenus.

Elle s’attend à ce qu’il faille plus de quatre ans pour une nouvelle prison. Entre-temps, les agents auront besoin de plus de formation et les détenus de plus de programmes, souligne la criminologue.