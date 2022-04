Des conseils juridiques gratuits offerts par téléphones par des avocats bénévoles

MONTRÉAL — La 38e Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) est de retour. Cette fin de semaine, la population pourra recevoir des conseils juridiques gratuits offerts par téléphones par une centaine d’avocats et des notaires bénévoles.

L’an dernier, plus de 4000 appels ont été reçus et traités grâce à cette initiative.

Selon les statistiques d’avril dernier, les questions les plus fréquemment adressées concernent le doit de la famille, les contrats et le logement. Les professionnels répondent à toutes les questions, peu importe le domaine juridique.

En 2018, le JBM a décidé d’organiser la Clinique juridique téléphonique deux fois par année plutôt qu’annuellement. Le président du JBM, Mathieu Jacques, explique que les avocats ont constaté l’engouement grandissant pour ce service, ce qui met en lumière la forte demande pour l’accès à la justice.

«Il y a un enjeu au social au niveau de l’accès de la justice et on veut contribuer à rendre la justice plus accessible. C’est l’une des missions fondamentales du Jeune Barreau de Montréal», souligne Me Jacques.

Par ailleurs, les professionnels misent sur les divers modes alternatifs de résolutions de conflit. Par exemple, en droit de la famille, il existe des heures de médiation gratuites à tout couple qui entre dans un processus de séparation. «Ça fait partie des exemples auxquels on veut sensibiliser les gens qui nous contactent», mentionne Me Jacques.

La Clinique juridique téléphonique est un projet du JBM, en collaboration avec Jeune Barreau de Québec (JBQ), l’Association des Jeunes Barreaux de Région (AJBR) et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ).

Pour se renseigner sur les droits et connaître les solutions existantes, téléphonez au 1 844 779-6232 entre 9h et 16h, les 23 et 24 avril.