Des conseils scolaires en Ontario veulent garder plus longtemps le masque à l’école

TORONTO — Le plus important conseil scolaire de l’Ontario demandera l’autorisation de maintenir dans ses écoles les protocoles sanitaires contre la COVID-19, notamment le port du masque, au-delà de la date du 21 mars fixée cette semaine par le gouvernement.

Le Conseil scolaire du district de Toronto a indiqué que les administrateurs avaient voté jeudi soir pour écrire au médecin-hygiéniste en chef, au ministère de l’Éducation et à la Santé publique de Toronto afin de demander un délai supplémentaire.

Un administrateur du Conseil scolaire catholique du district de Toronto a indiqué de son côté que les administrateurs avaient voté pour demander au ministère de les laisser maintenir la directive du masque pendant 14 jours après la semaine de relâche, qui commence lundi en Ontario.

À Guelph, le Conseil scolaire du district Upper Grand a déclaré que le port obligatoire du masque prendra fin dans ses écoles le 21 mars, car le conseil n’a pas le pouvoir de prolonger des directives gouvernementales.

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé cette semaine que le port du masque ne sera plus obligatoire le 21 mars dans la plupart des milieux, y compris les écoles et les garderies. Le masque demeurera obligatoire dans des milieux réputés «à haut risque», comme les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux et les transports en commun.

Une coalition d’hôpitaux pour enfants a exhorté le gouvernement à maintenir la directive du masque dans les écoles pendant au moins deux semaines après la semaine de relâche, en affirmant que ce sont ces mesures de santé publique qui ont maintenu les écoles ouvertes.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a expliqué jeudi à l’Assemblée législative que son gouvernement suivait en cela les «conseils clairs» de son médecin-hygiéniste en chef. Le ministre soutenait aussi que ces changements accompagnaient les récentes améliorations de la ventilation apportées dans les écoles, notamment la fourniture de 49 000 purificateurs HEPA.

Hospitalisations toujours en baisse

L’Ontario signalait vendredi 717 hospitalisations liées à la COVID-19 et 238 patients aux soins intensifs.

Il s’agit de baisses de 25 hospitalisations et de six patients aux soins intensifs depuis la veille.

L’Ontario a signalé 2130 nouveaux cas de COVID-19 vendredi, mais le médecin-hygiéniste en chef de la province précise que le nombre réel est probablement 10 fois plus élevé, étant donné que l’accès aux tests PCR est limité.

Environ 7 % des foyers de soins de longue durée de la province signalaient des éclosions actives de COVID-19. Aucune école n’a été fermée jeudi «en raison d’éclosions ou de considérations opérationnelles».

Le gouvernement ontarien a indiqué vendredi qu’il ne pouvait pas fournir de données sur les nouveaux décès, en raison d’un changement prévu dans les méthodes de déclaration. Dorénavant, le gouvernement déterminera si la COVID-19 a «causé» un décès ou «contribué» à un décès, ou si la cause du décès est inconnue ou manquante.

De plus, l’Ontario déclarera les décès selon le statut vaccinal et le groupe d’âge, et retirera du total cumulatif tous les décès qui sont maintenant considérés comme n’étant pas liés à la COVID-19.