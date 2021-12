Des conservateurs souhaitent une position plus forte à l’égard de la Loi 21

OTTAWA — Des conservateurs opposés à la loi québécoise sur la laïcité veulent tenter de convaincre leurs collègues d’adopter une position plus ferme sur cet enjeu.

L’un d’entre eux, le député de la Colombie-Britannique Mark Strahl, a confié à l’entrée de la rencontre de son caucus, mercredi matin, qu’il espérait bien que le parti condamne dans des termes plus clairs cette loi qui empêche des personnes qui arborent des signes religieux d’occuper des postes en position d’autorité.

M. Strahl va même jusqu’à dire qu’un gouvernement conservateur devrait intervenir dans les poursuites judiciaires en lien avec la loi, et soutient que bon nombre de ses collègues sont d’accord.

Jusqu’à maintenant, son chef, Erin O’Toole, s’est contenté de dire qu’il est personnellement contre cette loi, tout en reconnaissant le droit du Québec de légiférer en matière de laïcité.

Une poignée de ses députés ont brisé la ligne de parti dans les derniers jours, après que des médias eurent rapporté qu’une enseignante voilée dans une école de Chelsea, en Outaouais, a été affectée à d’autres tâches.

Le député ontarien Kyle Seeback a écrit sur Twitter qu’il ne pouvait plus, «en toute bonne conscience», garder le silence sur cet enjeu et qu’il fallait s’y opposer devant les tribunaux et même dans la rue. Il a été appuyé par ses collègues Jasraj Singh Hallan, Lianne Rood, Jamie Schmale, Chris Warkentin et M. Strahl, entre autres.

D’autres ont continué de faire écho à leur chef. Mercredi, le député albertain Tim Uppal continuait de dire que «nous ne sommes pas d’accord» avec la loi, mais qu’il revenait au Québec de faire ses choix.