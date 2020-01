Des consultations sur le futur monument de la mission canadienne en Afghanistan

OTTAWA — Le gouvernement fédéral sollicite l’avis des citoyens sur le concept du futur monument qui devra commémorer à Ottawa la mission militaire canadienne de 13 ans en Afghanistan.

Le «Monument commémoratif national de la mission du Canada en Afghanistan» veut rendre hommage aux 40 000 militaires canadiens qui ont servi dans ce pays d’Asie centrale de 2001 à 2014. Une consultation en ligne se déroulera jusqu’au 20 janvier pour déterminer si le monument doit être petit et intime, ou plutôt le lieu de grandes cérémonies publiques.

Le ministère des Anciens Combattants veut aussi savoir si le nouveau monument devrait se concentrer sur les seuls militaires et les autres Canadiens qui ont combattu Al-Qaïda et les talibans, puis tenté de reconstruire l’Afghanistan, ou si on devrait aussi rendre hommage aux familles et aux proches qui ont soutenu les militaires.

Le monument a déjà trouvé son emplacement, près du Musée canadien de la guerre, dans l’ouest du centre-ville d’Ottawa. Ce secteur, qui fait l’objet de réaménagement depuis des décennies, abrite également des monuments aux pompiers canadiens et aux victimes de l’Holocauste.

Ce monument en hommage à la mission canadienne en Afghanistan devrait être inauguré en 2023. Il sera distinct du monument aux Canadiens morts lors de la mission en Afghanistan, qui se trouve déjà au coeur du quartier général de la Défense nationale, en banlieue d’Ottawa — et qui est peu accessible au grand public.

On peut participer à la consultation en ligne à l’adresse lecanadasesouvientafghanistan.ca. D’autres consultations publiques sur les concepts élaborés par les équipes finalistes auront lieu plus tard cette année, avant la sélection et l’annonce du projet retenu, indique le ministère.

Le gouvernement de l’Ontario a dévoilé en novembre la conception du Monument commémoratif de la guerre en Afghanistan qui sera érigé sur la pelouse de Queen’s Park, en prolongement du Monument aux anciens combattants de l’Ontario.