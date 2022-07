Des couples qui n’ont pu se marier pendant la pandémie ont une nouvelle chance à NY

NEW YORK — Des centaines de couples dont les cérémonies de mariage ont dû être annulées ou modifiées en raison de la pandémie de COVID-19 ont pu se reprendre dans un lieu bien connu de New York.

Le Lincoln Center for the Performing Arts a présenté la cérémonie «Celebrate Love: A (Re)Wedding» pour 500 couples, dimanche soir, dans le pavillon à l’extérieur du centre.

Le site web du Lincoln Center décrit l’événement comme «une journée spéciale pour les jeunes mariés, ceux dont les cérémonies ont été annulées ou réduites, et pour les personnes qui veulent renouveler leurs vœux d’amour envers leurs partenaires et la ville que nous aimons».

L’événement comportait une cérémonie multiculturelle ― non juridiquement contraignante ― ainsi que de la musique, de la danse et un discours du maire de New York, Eric Adams.