Des coups de feu ont été tirés sur une résidence de Ville Saint-Laurent, à Montréal

MONTRÉAL — Un appel aux services d’urgence a été lancé afin de signaler des coups de feu entendus sur la rue Petit, à proximité de la rue Lanthier, dans l’arrondissement de Ville Saint-Laurent, à Montréal.

Les policiers ont localisé plusieurs impacts de balles sur une résidence de la rue Petit. Des douilles ont également été repérées au sol.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), il n’y aurait aucun blessé.

Un périmètre de sécurité a été établi afin de protéger la scène. Des enquêteurs sont en direction des lieux afin de déterminer et de comprendre les causes et les circonstances exactes entourant l’événement. Un maître-chien se rendra également sur place en assistance.

L’enquête se poursuit.