Des coups de feu retentissent à différents endroits de Montréal: suspects arrêtés

MONTRÉAL — Les policiers de Montréal ont encore une fois été fort occupés au cours de la nuit alors que des coups de feu ont retenti à différents endroits de la métropole.

Des échanges de coups de feu ont d’abord été rapportés lors de plusieurs appels au 911 samedi, vers 23 h 00, sur l’avenue Émile-Journault, près de la 2e avenue, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

«Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont vu une victime au sol. Il s’agit d’un homme âgé de 18 ans. Celui-ci est blessé au bas du corps. Il était conscient et transporté au centre hospitalier. Les autorités médicales nous confirment que sa vie est hors de danger», a précisé l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon plusieurs témoignages, plusieurs véhicules suspects ont été aperçus quittant rapidement les lieux du crime.

Grâce aux descriptions fournies, les policiers ont été en mesure de localiser trois véhicules suspects.

«Un premier véhicule a été intercepté sur la 9e avenue, près de l’avenue Émile-Journault. Un suspect y a été arrêté et une arme à feu a été saisie», a indiqué la porte-parole du SPVM.

Deux autres véhicules suspects ont été localisés près du boulevard Saint-Michel et de la rue Jean-Talon. Six autres suspects, âgés de 19 à 41 ans, ont été arrêtés.

«Trois scènes sont protégées. Les enquêteurs, les techniciens en identité judiciaire et maître-chien sont sur place pour tenter de trouver des éléments de preuve supplémentaires et établir les causes et circonstances de cet évènement», a souligné l’agente Dubuc.

D’autres coups ont également retenti vers 3 h 30 dimanche matin, mais cette fois du côté de l’arrondissement Lachine.

Des coups de feu ont été entendus par des citoyens près de la rue Camille et de l’avenue Ouellet.

«Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont localisé des douilles au sol ainsi que des impacts de projectiles sur un véhicule et un immeuble. Nous n’avons aucun suspect pour le moment», a précisé l’agente Dubuc.

Un autre périmètre de sécurité a été érigé afin de protéger la scène. Le maître-chien ainsi que les techniciens en identité judiciaire ont aussi été appelés en renfort aux enquêteurs sur place.