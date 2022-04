Des danseurs de ballet quittent la Russie en raison de la guerre en Ukraine

SANTA MONICA, Calif. — Les danseurs de ballet Adrian Blake Mitchell et Andrea Lassakova ont déménagé en Russie il y a des années pour poursuivre leur rêve de se produire avec les meilleurs dans un pays où les gens vivent et respirent le ballet.

Mais, quelques jours après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le couple a laissé derrière lui son précieux travail au sein de la prestigieuse compagnie de ballet Mikhailovsky à Saint-Pétersbourg.

M. Mitchell, qui est américain, et Mme Lassakova, qui vient de Slovaquie, font partie des dizaines de danseurs étrangers qui ont quitté la Russie depuis le début de la guerre en février. Les deux sont maintenant aux États-Unis, se préparant pour une représentation dans le sud de la Californie.

Ils disent que la guerre ramènera le ballet russe à l’isolement de l’ère soviétique.

«La plupart de nos amis sont internationaux. Ils sont partis et je ne pense pas qu’ils reviendront bientôt», a témoigné Mme Lassakova.

Amy Brandt, rédactrice en chef de «Pointe», un magazine en ligne américain sur le monde du ballet, a indiqué qu’il y avait probablement moins de 100 danseurs étrangers travaillant en Russie lorsque la guerre a commencé. Mais, d’après les publications sur les réseaux sociaux et des annonces d’embauche par des compagnies de danse en dehors de la Russie, la plupart sont parties, a-t-elle ajouté.

La Russie a ouvert son monde du ballet à l’Occident dans les décennies qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique. En 2011, le danseur de ballet américain David Hallberg est devenu le premier étranger à être nommé danseur principal du légendaire Ballet du Bolchoï.

Ces dernières semaines, les compagnies de ballet russes ont subi des réactions négatives à propos de la guerre. Le Ballet Bolchoï et le Ballet Mariinsky, les institutions les plus renommées de Russie, se sont produites chaque année aux États-Unis dans le cadre de leur tournée internationale, mais les représentations prévues pour cette année ont été annulées.

«On a l’impression de reculer dans le temps de bien des façons», a souligné Mme Brandt.

M. Mitchell et Mme Lassakova ont vécu en Russie pendant sept ans, mais ont décidé de quitter le pays début mars après que les troupes russes ont envahi l’Ukraine et que des rumeurs de loi martiale, d’effondrement financier et de perte des libertés se profilaient. Ils ont pris un taxi et sont partis précipitamment avec leur chien pour l’Estonie.

Pendant leur séjour en Russie, le couple ne s’est pas impliqué dans la politique, bien qu’ils aient vu de nombreux manifestants pro-démocratie défiler devant leur appartement. Mais, une fois de l’autre côté de la frontière, et maintenant aux États-Unis, les partenaires de danse ont exprimé leur opposition à la guerre.

«Nous avons eu une situation difficile. Mais ce qui arrive au peuple ukrainien est tout simplement la chose la plus tragique et la plus terrible que je puisse imaginer», a affirmé M. Mitchell lors d’une entrevue aux studios Westside Ballet à Santa Monica, en Californie, où il était autrefois étudiant et où le couple se produira le mois prochain afin de récolter des fonds pour l’école.

M. Mitchell pense que les danseurs, à la fois russes et les quelques étrangers qui restent, peuvent s’opposer à la guerre, mais craignent les conséquences d’une manifestation.

«Vous entendez très peu de danseurs russes s’exprimer, mais beaucoup d’entre eux veulent partir parce qu’ils veulent pouvoir s’exprimer», a-t-il dit.

La ballerine russe Olga Smirnova a quitté le Ballet du Bolchoï le mois dernier pour protester contre l’invasion russe. Elle danse maintenant avec le Dutch National Ballet.

Depuis leur arrivée aux États-Unis, M. Mitchell et Mme Lassakova ont voyagé à travers le pays, faisant des spectacles de bienfaisance et donnant des conférences en faveur de l’Ukraine.

Ils répètent actuellement au Westside Ballet de Santa Monica pour une représentation de l’Adagio de Barber du chorégraphe russe Oleg Vinogradov.

C’est un ballet qu’ils ont déjà dansé à Saint-Pétersbourg. Maintenant, ils craignent de ne plus jamais danser en Russie.

«Le ballet russe va définitivement être totalement isolé, a conclu M. Mitchell. Isolé de l’Ouest.»

– Avec les informations d’Olga R. Rodriguez à San Francisco