Des débris fumants et la boue nuisent aux recherches en Indonésie

LUMAJANG, Indonésie — Les secouristes se faufilent entre les débris fumants et la boue épaisse à la recherche de survivants après que le plus haut volcan de l’île de Java est entré en éruption, tuant au moins 14 personnes.

Le mont Semeru est situé dans le district de Lumajang dans la province du Java oriental. Il a propulsé de minces colonnes de cendres à plus de 12 000 mètres dans les airs. Les villages et les villes environnantes en sont couverts tandis que plusieurs hameaux ont été ensevelis sous des tonnes de boue.

Des gaz et de la lave se sont approchés à quelques reprises d’une rivière située tout près, selon une agence indonésienne.

Les autorités ont exhorté les milliers de sinistrés qui ont fui la colère du volcan à ne pas retourner chez eux au cours de l’accalmie de dimanche. Toutefois, certaines personnes désespérées sont venues vérifier l’état de leurs bêtes et de leurs biens. Dans plusieurs secteurs, tout était couvert d’une couche de cendre — de la plus petite branche jusqu’aux meubles intérieurs.

«Il n’y a plus de vie ici: les arbres, les fermes et les maisons sont calcinés. Tout est recouvert d’une couche épaisse de cendres grises», témoigne Haryadi Purnomo, de l’agence des secours du Java oriental. D’autres secteurs ont été épargnés.

Les opérations de secours ont été temporairement suspendues dimanche après-midi, les autorités craignant des coulées de boue chaude et de débris en provenance du cratère. Samedi, un torrent d’eaux boueuses a détruit le pont principal reliant Lumajang au district voisin de Malang, et un ouvrage plus petit, a indiqué le chef de district Thoriqul Haq.

Le mont Semeru est entré en éruption à de nombreuses reprises au cours des 200 dernières années. Malgré le danger, plus de 62 000 habitent ses pentes fertiles. Le volcan était en activité en janvier, mais n’avait pas fait de victimes.

Selon un porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes, Abdul Muhari, 56 personnes ont été hospitalisées, la plupart souffrant de brûlures. Neuf habitants du village de Curah Kobokan manquent à l’appel.