Des déplacements difficiles au Canada en ce jour de Noël avec la tempête

Des milliers de Canadiens qui prévoyaient se déplacer en ce jour de Noël, dimanche, se sont retrouvés coincés à leur lieu de départ en raison de l’annulation de plusieurs vols et départs de trains pour une troisième journée de suite.

Samedi soir, VIA Rail a annoncé qu’en raison du déraillement d’un train du CN, tous les départs Toronto-Ottawa et Toronto-Montréal prévus dimanche devaient être annulés.

Cette annonce est survenue alors que neuf départs de VIA Rail en Ontario et au Québec avaient déjà été annulés à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Dans certains cas, des passagers ont dû passer plus de 12 heures sans eau ni nourriture.

Pendant ce temps, les nombreuses pannes de courant et routes impraticables ont poussé la région de Niagara, en Ontario, à déclarer l’état d’urgence.

Les autorités locales ont demandé aux gens d’éviter de circuler sur les routes.

Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador étaient les seules provinces pour lesquelles il n’y avait aucun avertissement météorologique publié par Environnement Canada.

En Ontario, Hydro One rapportait dimanche matin plus de 59 000 clients privés de courant, tandis qu’au Nouveau-Brunswick, plus de 71 000 abonnés étaient dans le noir samedi soir.