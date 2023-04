Des déplacements en métro seront plus accessibles pour les chiens et les cyclistes

MONTRÉAL — Les cyclistes et propriétaires de chiens montréalais peuvent maintenant prendre le métro plus facilement après que la Société de transport de Montréal (STM) eut annoncé sa décision d’étendre les plages horaires où vélos et toutous sont acceptés dans les wagons.

Depuis samedi, ils peuvent emprunter le métro n’importe quand, sauf durant les heures de pointe, soit de 7h00 à 9h30 et de 15h30 à 18h00 les jours de semaine.

Durant les vacances d’été, soit du 20 mai au 20 août, ils pourront embarquer dans les wagons à n’importe quelle heure, sauf s’il n’y a pas cette journée-là un événement majeur qui engorge les transports en commun.

Les vélos sont maintenant acceptés dans tous les wagons, et pas seulement le premier, avec un maximum de deux par wagon.

Les chiens doivent encore être tenus en laisse et muselés.

Ces changements font partie d’un projet-pilote pour offrir une plus grande flexibilité aux cyclistes. Un précédent projet-pilote, celui-ci concernant les chiens, a aussi été allongé.

«Ce projet pilote s’ancre dans une volonté de réduire les freins à l’utilisation du transport collectif, d’encourager une mobilité durable et intégrée et d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les vélos, les personnes en fauteuil roulant et les chiens dans le métro», a déclaré Éric Alan Caldwell, président du conseil d’administration de la STM.

«Rien ne bat le vélo pour parcourir les premiers ou derniers kilomètres qui séparent la station de métro la plus proche de notre destination initiale ou finale!», a ajouté Jean-François Rheault, président-directeur général de l’organisme Vélo Québec.