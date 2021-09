Des députés commencent leur formation dans un contexte d’incertitude parlementaire

OTTAWA — Dix nouveaux députés se voient montrer les ficelles du métier lundi alors même que les questions tourbillonnent autour de ce à quoi ressemblera la prochaine session du Parlement.

Les dix députés sont les premiers des 52 parlementaires débutants qui recevront des formations alors qu’ils se préparent à représenter leurs électeurs à la Chambre des communes.

La responsable du programme d’orientation pour les députés, Brigitte Lemire, a déclaré que la formation de cette année est en grande partie la même que celle de 2019, à une exception près: les nouveaux députés ont le choix d’y assister en personne ou virtuellement.

Les députés présents à la séance de lundi se sont réunis dans une salle de conférence de taille moyenne dans un immeuble en face de l’édifice de l’Ouest, où se trouve la Chambre des communes pendant la rénovation de l’édifice du Centre.

Les nouveaux députés, dont six conservateurs, quatre libéraux et un vert, portaient tous des masques. Au début de la réunion, ils se sont identifiés par leur nom et circonscription aux dépens de leur affiliation politique.

Mme Lemire a déclaré que tous les députés nouvellement élus ont été contactés pour savoir s’ils souhaitaient assister aux séances de formations en personne ou en ligne pour apprendre à gérer les budgets de leur bureau, l’embauche du personnel ainsi qu’une formation sur la prévention du harcèlement sexuel.

Alors que presque tous voulaient y assister en personne, Mme Lemire a déclaré que six avaient jusqu’à présent opté pour la connexion en ligne.

La session de formation a eu lieu dans un contexte d’incertitude persistante quant à la date exacte à laquelle les députés seront autorisés à reprendre leur travail – et à la forme que prendra ce travail.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a tenu qu’une brève conférence de presse publique depuis que les libéraux ont été réélus avec un gouvernement minoritaire, le 20 septembre. Au cours de cette conférence de presse, il a parlé de la libération de deux Canadiens qui ont été détenus par la Chine.

M. Trudeau n’a pas encore dit quand son nouveau cabinet sera assermenté ou quand un discours du Trône sera prononcé, marquant le coup d’envoi de la prochaine session parlementaire.

Une date provisoire du 18 octobre a été fixée pour le retour du Parlement lorsque la gouverneure générale Mary Simon a accepté de le dissoudre en août. Néanmoins, le greffier principal de la Chambre des communes, Jean-Philippe Brochu, a déclaré que cette date peut être modifiée par le premier ministre.

On ne sait pas non plus si les parlementaires seront tenus de revenir aux séances en personne, ou s’ils seront autorisés à assister à nouveau aux délibérations de la Chambre des communes virtuellement en raison de la pandémie de la COVID-19.

Alors que les partis autorisaient auparavant un modèle hybride qui comprenait une participation en personne et virtuelle, M. Brochu a noté que ces dispositions ont expiré à la fin de la session parlementaire en juin et que toute décision de les ramener sera prise par les parlementaires.

«Une décision de la Chambre devrait être prise avant que nous puissions reprendre les procédures hybrides», a-t-il déclaré lors d’une réunion d’information.

«C’est plus une question politique, donc je n’ai pas de réponse à cela. Mais il va probablement y avoir des discussions entre les partis et c’est aux membres de décider ce qu’ils veulent faire de leurs procédures».

Les partis affirment que les discussions sur la reprise de l’approche hybride ne commenceront pas réellement tant que la formation du nouveau cabinet.

Les conservateurs étaient les plus réticents à adopter le format hybride et parmi les plus désireux d’en voir la fin en juin, mettant en place un combat potentiel si les autres partis tentaient de le ramener.

Pourtant, le député néo-démocrate Peter Julian, qui a été le leader parlementaire de son parti lors de la dernière session, a indiqué que les néo-démocrates appuyaient un retour au modèle hybride étant donné que de nombreuses régions du Canada sont touchées par une quatrième vague mortelle de COVID-19.

«Cela a été efficace, a-t-il déclaré. Et étant donné la montée en puissance du variant Delta, ce serait prudent.»