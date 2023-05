Des députés fédéraux se demandent comment critiquer certaines politiques d’Israël

OTTAWA — Des députés canadiens se demandent avec quelle vigueur et quelle transparence ils devraient contester les mesures prises par le gouvernement israélien pour réduire le pouvoir des juges et étendre les colonies juives, illégales, en territoires palestiniens.

Lors d’un événement marquant cette semaine le 75e anniversaire de la création de l’État d’Israël, des députés juifs et canadiens font le point sur les relations du Canada avec ce pays du Proche-Orient.

Les députés canadiens notent qu’Ottawa a de plus en plus exprimé, et publiquement, ses inquiétudes concernant les politiques du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Le nouveau gouvernement de coalition en Israël a autorisé l’expansion de colonies juives dans les territoires palestiniens, qui sont illégales au regard du droit international. Il veut aussi permettre au Parlement israélien d’annuler des arrêts de la Cour suprême du pays.

La députée libérale Ya’ara Saks estime qu’il est important d’interpeler les pays amis lorsqu’ils s’engagent sur une mauvaise voie. Mais un autre libéral, le député montréalais Anthony Housefather, affirme que la plupart des désaccords devraient être discutés en privé.

Un comité de la Chambre des communes a choisi d’examiner les tendances récentes en Israël, mais aussi la violence des groupes terroristes contre les Israéliens. Les membres de tous les partis, sauf les conservateurs, ont voté en faveur de la tenue de ces audiences.