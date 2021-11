Des députés fédéraux sont plus craintifs de la violence ambiante au pays

OTTAWA — À une semaine du retour des députés à Ottawa, la question de la sécurité est toujours une priorité pour certains élus, alors qu’on assiste à une hausse des manifestations de violence politique.

En octobre 2020, le Bureau de régie interne de la Chambre des communes a approuvé le financement de plusieurs initiatives afin de protéger les députés, par exemple en évaluant la sécurité de leur résidence personnelle ou en fournissant des boutons d’alerte.

Ces initiatives sont intervenues après que les services de sécurité du Parlement ont intensifié leur présence sur la colline du Parlement à la suite d’informations faisant état de harcèlement contre des politiciens. Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh avait ainsi été pourchassé sur une rue d’Ottawa par un homme qui voulait procéder à une «arrestation citoyenne». Le même homme a aussi poursuivi avec insistance le correspondant parlementaire de Radio-Canada Daniel Thibault, qui aurait semble-t-il été pris pour le député bloquiste Mario Beaulieu. Les deux incidents avaient été filmés par des complices.

Jenny Kwan, députée néo-démocrate de Vancouver-Est, a déclaré qu’elle avait opté pour une évaluation de la sécurité de sa maison par un expert et qu’elle se sentait plus en sécurité sachant que les mesures sont à la hauteur non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille.

Si certains députés disent que ces mesures les ont aidés, tous ne sont pas aussi rassurés. Michelle Rempel Garner, députée conservatrice de Calgary Nose Hill, soutient qu’elle n’est même pas à l’aise de préciser les mesures de sécurité spécifiques qu’elle a prises.

La campagne électorale fédérale a donné lieu à des actes de vandalisme contre des candidats et des manifestations musclées, y compris un incident au cours duquel des opposants aux mesures sanitaires ont lancé du gravier sur le chef libéral Justin Trudeau.

