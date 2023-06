Des députés souhaitent une citoyenneté canadienne honoraire pour un prisonnier russe

OTTAWA — Un groupe multipartite de députés et de sénateurs espère accorder la citoyenneté canadienne honoraire au prisonnier politique russe Vladimir Kara-Murza dans les prochaines semaines.

«Il incarne le mouvement pour une Russie démocratique», a déclaré la sénatrice ontarienne Ratna Omidvar lors d’une conférence de presse jeudi, à laquelle se sont joints des représentants de la plupart des partis et des groupes du Sénat.

M. Kara-Murza est un éminent journaliste et militant russe, proche de Boris Nemstov, chef de l’opposition anti-Poutine assassiné en 2015.

En avril 2022, les autorités russes ont arrêté M. Kara-Murza et l’ont accusé d’avoir «diffusé délibérément de fausses informations» sur l’invasion de l’Ukraine, que Moscou interdit d’appeler une guerre.

L’ancien procureur général Irwin Cotler soutient que M. Kara-Murza a été empoisonné à deux reprises à son retour en Russie après avoir témoigné au Canada au sujet des changements apportés au régime de sanctions d’Ottawa qui ont entraîné une position plus dure contre le gouvernement russe.

La citoyenneté d’honneur, a expliqué M. Cotler, apporterait un soutien à tous les Russes détenus pour avoir dénoncé l’invasion à grande échelle de l’Ukraine, le groupe russe de défense des droits de l’homme OVD-Info affirmant que plus de 20 000 personnes appartiennent à cette catégorie.

«Il est la personnification de la justice, l’incarnation de la lutte pour la démocratie, a déclaré M. Cotler. Nous honorerons tous ces cas et causes qu’il a défendus si courageusement, qui reflètent et représentent les valeurs canadiennes.»

Il a indiqué que les deux chambres pourraient adopter des motions demandant à Ottawa d’accorder la citoyenneté honorifique, ou que le gouvernement pourrait prendre cette décision unilatéralement.

Le sénateur du Québec Pierre Dalphond a déclaré qu’il prévoyait de déposer une motion dès que tous les groupes du Sénat auront été consultés à son sujet, dans l’espoir qu’elle soit adoptée avec le consentement unanime.

Le député libéral John McKay a affirmé que les rangs supérieurs du gouvernement appuient la motion.

«Nous avons tous les partis de notre côté, nous avons passé en revue les différents ministres qui seraient touchés, et ils sont de notre côté. Nous sommes maintenant au point de la direction de la Chambre, qui, espérons-le, accordera un consentement unanime à une motion ou quelque chose de similaire», a-t-il déclaré.

Le député de Toronto a déclaré que M. Kara-Murza était l’un des meilleurs espoirs pour que la Russie devienne un pays démocratique.

«Pour lui, pour nous et pour le peuple russe, j’espère sincèrement qu’il survivra pour voir un changement de direction dans le gouvernement en Russie», a-t-il affirmé.

Lors d’une conférence de presse jeudi, la décision a été approuvée par des députés des partis libéral, néo-démocrate, bloquiste et vert, qui ont déclaré avoir également le soutien d’un député conservateur qui prévoyait se joindre à eux, mais n’a pas pu le faire.

Le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme, fondé par M. Cotler, a publié mercredi une lettre affirmant que la citoyenneté d’honneur donnerait à M. Kara-Murza «une couverture protectrice vitale alors qu’il languit en prison».

La lettre a été signée par 30 Canadiens éminents, dont l’ancienne première ministre Kim Campbell et l’ancien ministre des Affaires étrangères Peter MacKay.

Les parlementaires ont voté pour la dernière fois en 2014 pour accorder une citoyenneté honorifique, et la militante pakistanaise Malala Yousafzai a accepté cet honneur trois ans plus tard à Ottawa.

M. Cotler a déclaré que M. Kara-Murza devrait être libéré en vertu de la loi russe, car il souffre de polyneuropathie, une maladie nerveuse qui cause des problèmes de santé.

«Sa détention est une forme de torture, sinon une exécution lente. Et c’est pourquoi nous devons avancer à toute vitesse délibérée», a déclaré M. Cotler.

Dans un message mardi de la prison de Vodnik à Moscou, M. Kara-Murza a remercié ses partisans pour leur attention continue.

«Vos messages et lettres que je reçois du monde entier ont rempli ma cellule de chaleur et de lumière, a-t-il écrit. Tout ira bien. Il y aura la paix en Ukraine et la liberté en Russie — parce qu’en fin de compte, la vérité ressort toujours plus forte.»

Les parlementaires ne revendiquent pas le même honneur pour le chef de l’opposition russe Alexeï Navalny, ce qui, selon M. Cotler, est dû au fait que M. Kara-Murza a des liens plus forts avec le Canada.