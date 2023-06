Des détecteurs à infrarouge pour localiser les «points chauds» du feu de Shelburne

BARRINGTON, N.-É. — Les pompiers en Nouvelle-Écosse utilisent des hélicoptères munis de détecteurs à infrarouge pour localiser les points chauds du feu de forêt du comté de Shelburne.

Des responsables du ministère des Ressources naturelles de la province survoleront cette semaine l’incendie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et utiliseront des détecteurs à infrarouge pour déterminer les zones où les pompiers devraient être déployés sur le terrain.

Le feu de forêt de 235 kilomètres carrés du lac Barrington, dans le comté de Shelburne, ne progresse plus, mais il n’est toujours pas classé comme «maîtrisé».

Le ministère des Ressources naturelles souligne que les estimations de sa taille peuvent fluctuer à mesure que les pompiers accèdent à pied à des zones éloignées et qu’ils recueillent des informations plus précises sur le terrain.

Ce feu de forêt est combattu actuellement par 55 pompiers de la Nouvelle-Écosse, ainsi que cinq de l’Île-du-Prince-Édouard, 14 de Terre-Neuve-et-Labrador, 17 des États-Unis et 41 envoyés par le gouvernement fédéral. Deux hélicoptères sont mis à contribution et des pompiers volontaires et municipaux sont aussi sur un pied d’alerte pour intervenir en cas de besoin.