Des dirigeants de l’UE sont arrivés à Kyiv

KYIV, Ukraine — De hauts responsables de l’Union européenne sont arrivés à Kyiv jeudi pour des entretiens avec le gouvernement ukrainien, tandis que les équipes de secours fouillaient les décombres d’un immeuble d’habitation de l’est de l’Ukraine frappé par un missile russe, faisant au moins trois morts et 21 blessés.

La scène de dévastation dans la ville de Kramatorsk, dans la province de Donetsk, à l’est du pays, où les secouristes ont passé la nuit à chercher des survivants après que le missile a frappé mercredi en fin de journée, a rappelé de manière sinistre le bilan de la guerre, près d’un an après que la Russie ait lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine.

On pense qu’au moins une autre victime se trouve sous les débris, a déclaré le bureau présidentiel ukrainien.

La Russie a fréquemment frappé des immeubles d’habitation pendant la guerre, faisant des victimes civiles, bien que le Kremlin ait nié avoir visé des structures résidentielles.

Les bombardements russes à travers l’Ukraine au cours des dernières 24 heures ont tué au moins huit civils et en ont blessé 29 autres, a détaillé le bureau présidentiel. Outre les victimes de Kramatorsk, quatre personnes sont mortes lorsqu’un obus de mortier russe a touché un sous-sol où elles étaient réfugiées dans la région de Tchernihiv (nord-est).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la politique étrangère de l’UE Josep Borrell avant ce que les responsables ont décrit comme un sommet vendredi.

M. Borrell a indiqué sur Twitter que cette visite visait à «transmettre le message de soutien le plus fort de l’UE à tous les Ukrainiens qui défendent leur pays».

L’aide de l’UE à l’Ukraine, a-t-il dit, a atteint 55 milliards $ US depuis le début de la guerre contre la Russie le 24 février.

«L’Europe est restée unie avec l’Ukraine dès le premier jour. Et elle restera à vos côtés pour gagner et reconstruire», a lancé M. Borrell sur Twitter.

Il s’agissait de la quatrième visite de Mme Von der Leyen depuis l’invasion. Le dernier sommet de ce type s’était tenu à Kyiv en octobre 2021, quelques mois avant le début de la guerre.

La campagne anticorruption de l’Ukraine devrait figurer à l’ordre du jour des discussions. Le long chemin parcouru par Kyiv vers une éventuelle adhésion au bloc de 27 nations sera l’un des principaux sujets de discussion, l’éradication de la corruption étant une condition essentielle à l’adhésion.

Mme Von der Leyen a précisé sur Twitter: «Nous sommes réunis ici pour montrer que l’UE soutient l’Ukraine plus fermement que jamais. Et pour approfondir encore notre soutien et notre coopération.»

Mercredi, M. Zelensky s’en est pris aux fonctionnaires corrompus pour la deuxième fois en l’espace d’une semaine. Plusieurs fonctionnaires de haut rang ont été limogés.

M. Zelensky a été élu en 2019 sur une plateforme anti-establishment et anti-corruption dans un pays longtemps étouffé par la corruption.

Les dernières allégations de corruption sont survenues alors que les alliés occidentaux canalisent des milliards de dollars pour aider Kyiv à combattre les forces de Moscou et que le gouvernement ukrainien introduit des réformes pour pouvoir potentiellement rejoindre l’UE un jour.

Le gouvernement ukrainien souhaite obtenir une aide militaire supplémentaire de la part des Occidentaux, en plus des chars promis la semaine dernière, car les belligérants devraient lancer de nouvelles offensives à la fin de l’hiver. Kyiv demande maintenant des avions de combat.

Kyiv s’attend à ce que la Russie «tente quelque chose» lors de l’anniversaire du 24 février, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, à la chaîne de télévision française BFM. Il a souligné l’urgence pour son gouvernement d’obtenir des armes sans délai.

«Nous disons à nos partenaires que nous devons nous aussi être prêts le plus rapidement possible», a-t-il déclaré dans une entrevue accordée mercredi soir.

Le président américain Joe Biden a exclu de fournir des F-16 à l’Ukraine.