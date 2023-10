Des dirigeants européens se réunissent pour réaffirmer leur soutien envers l’Ukraine

GRENADE, Espagne — Une cinquantaine de dirigeants de l’Europe se réunissent jeudi à Grenade, dans le sud de l’Espagne, pour réaffirmer leur soutien envers l’Ukraine, à un moment où la détermination des pays occidentaux à soutenir la nation en guerre semble quelque peu affaiblie.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sera présent à cette réunion du forum de la Communauté politique européenne, un groupe créé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022.

Malgré tout le soutien politique, économique et militaire, la lutte désespérée pour débarrasser le territoire ukrainien des envahisseurs russes est dans une impasse.

Pendant ce temps, l’opposition inébranlable au président russe, Vladimir Poutine, a montré des fissures ces dernières semaines en raison de conflits internes tant aux États-Unis qu’au sein de l’Union européenne.

Les dirigeants rassemblés à Grenade tiennent toutefois à souligner qu’ils sont unis pour aider l’Ukraine.

«Quand on parle de notre opposition à la menace de Vladimir Poutine, c’est notre union qui fait notre force», a rappelé le premier ministre britannique, Rishi Sunak.

Les dirigeants ont l’intention de transmettre ce message à M. Zelensky en personne dès son arrivée à Grenade jeudi matin. En contrepartie, on s’attend à ce que le président ukrainien demande à tous ses alliés de lui fournir davantage d’aide et de soutien militaire.

«La priorité de l’Ukraine, surtout à l’approche de l’hiver, est de renforcer notre défense aérienne. Nous avons déjà jeté les bases de nouveaux accords avec nos partenaires et attendons avec impatience leur approbation et leur mise en œuvre», a souligné M. Zelensky dans un communiqué.

«Cela devrait être une journée productive pour l’Ukraine et l’Europe dans son ensemble.»

Difficultés aux États-Unis

Le soutien de l’Europe dans ce conflit est devenu d’autant plus important depuis que le Congrès américain a adopté à la hâte, la fin de semaine dernière, une loi qui lui a permis d’éviter la paralysie gouvernementale, mais qui a laissé de côté le soutien à l’Ukraine.

Mardi, le président américain, Joe Biden, a appelé d’autres puissances mondiales à se coordonner pour fournir le plus d’aide possible à l’Ukraine. Il a ainsi voulu montrer le soutien de la Maison-Blanche dans ce conflit, même si les républicains du Congrès ont obtenu gain de cause en ne prévoyant pas d’aide à l’Ukraine dans l’entente conclue samedi dernier.

Depuis cette nouvelle aux États-Unis, la plupart des dirigeants européens ont insisté sur le fait que leur soutien à l’Ukraine était inébranlable.

Cependant, la fin de semaine dernière, le candidat pro-russe Robert Fico a remporté les élections en Slovaquie, tandis qu’en Hongrie, la résistance à soutenir pleinement l’Ukraine est toujours bien présente.

Cette rencontre du forum de la Communauté politique européenne étant une réunion informelle, on ne s’attend pas à voir des décisions concrètes à l’ordre du jour.

Les dirigeants européens souhaitent plutôt utiliser ce format pour promouvoir de meilleures relations et chercher à régler certains différends, qu’ils soient récents ou anciens.

La tragédie humanitaire impliquant quelque 100 000 Arméniens qui fuient actuellement le Haut-Karabakh, une région de l’Azerbaïdjan à la population majoritairement arménienne, et les tensions entre la Serbie et le Kosovo pourraient aussi être des sujets abordés par les dirigeants.