Des dizaines de clients sont coincés dans le pub le plus élevé du Royaume-Uni

LONDRES — Des dizaines de clients qui s’étaient arrêtés prendre un verre au pub britannique situé en plus haute altitude ont été contraints d’y prolonger leur séjour quand l’endroit s’est retrouvé coupé du monde par une puissante tempête hivernale.

Soixante et une personnes se sont réveillées lundi matin après une troisième nuit passée au Tan Hill Inn, à Richmond, dans les Yorkshire Dales, à 435 kilomètres au nord de Londres. Elles y sont coincées depuis vendredi, quand une tempête automnale accompagnée de neige et de vents violents a brisé des poteaux électriques et bloqué des routes.

Le pub se trouve à 528 mètres au-dessus du niveau de la mer et ce n’est pas la première fois qu’il est isolé par le mauvais temps.

La gérante Nicola Townsend a dit que le personnel a présenté des films, organisé des jeux et proposé du karaoké aux clients. Le groupe Noasis, qui reprend la musique du groupe Oasis, est aussi prisonnier du pub depuis vendredi et joue pour le groupe.

Mme Townsend a dit que les convives «sont de très bonne humeur».

«Il y a une belle amitié qui s’est développée (…) comme une grande famille serait la meilleure description, a-t-elle dit. Une dame a même dit ‘Je ne veux pas partir’.»

Mme Townsend a dit espérer que les clients pourront rentrer chez eux au cours des prochaines heures, quand les routes auront été dégagées.