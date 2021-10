Des dizaines de décès et de disparus après un accident de bateau au Congo

KINSHASA, Congo — Plus de 100 personnes sont mortes ou portées disparues après un accident de bateau plus tôt cette semaine sur le fleuve Congo dans le nord-ouest du pays, ont rapporté samedi des responsables.

La tragédie a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi près de la ville de Bumba, dans la province de la Mongala. Neuf canots de fortune, attachés les uns aux autres et remplis au-delà de la capacité permise, se sont renversés, selon les autorités locales et les survivants.

Au moins 61 corps ont été retrouvés, a affirmé le ministre provincial des Transports et des Communications de la Mongala, José Misiso. Plus de 100 personnes sont toujours portées disparues, dont des enfants et des femmes, a-t-il détaillé. Le ministre a précisé qu’il s’agit d’une estimation étant donné qu’il n’existe aucun manifeste pour ces bateaux.

«Nous avons sauvé au moins 30 personnes», a-t-il indiqué.

Les naufrages sont récurrents sur le fleuve Congo et sur les lacs du pays à cause des bateaux de fortune souvent surchargés. La majorité de la population utilise les rivières du nord-ouest en raison du manque de routes en bon état, en plus de représenter un moyen de transport moins coûteux. Cependant, l’industrie est mal réglementée.