Des dizaines de milliers de dollars en drogues saisies au pénitencier de Donnacona

MONTRÉAL — Le personnel du pénitencier de Donnacona a intercepté lundi un colis contenant des objets interdits et non autorisés destinés à un ou plusieurs détenus.

Le colis contenait 198 grammes de haschich, 326 grammes de marijuana et 159 grammes de tabac, le tout d’une valeur évaluée à 56 000$.

Le pénitencier de Donnacona est un établissement carcéral fédéral au niveau de sécurité maximale.

Service correctionnel Canada (SCC) indique disposer d’un certain nombre d’outils pour prévenir l’introduction de drogue dans ses établissements parmi lesquels des détecteurs ioniques et des chiens dépisteurs de drogue qui contribuent à la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

SCC met à la disposition de la population une ligne de dénonciation sans frais pour quiconque détient des renseignements en lien avec la consommation ou le trafic de drogue entre les murs d’un établissement sous sa gouverne. Les dénonciations peuvent être effectuées anonymement au 1-866-780-3784.

Le recours à la ligne sans frais permet d’assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l’anonymat.

