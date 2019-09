Des dizaines de milliers de manifestants pour le climat attendus à Montréal

MONTRÉAL — Des dizaines de milliers de personnes sont attendues au centre-ville de Montréal, vendredi, pour participer à une vaste manifestation en faveur de la lutte contre les changements climatiques à laquelle doit prendre part la figure emblématique du mouvement mondial, la jeune militante Greta Thunberg.

L’événement montréalais s’inscrit dans le cadre de la grève mondiale pour le climat. Au Canada seulement, plus de 140 manifestations similaires sont prévues à travers le pays.

Pour des raisons de sécurité, le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron, n’a pas voulu divulguer le trajet précis de la marche dont le départ est prévu à midi, au pied du monument à Sir George-Étienne Cartier, sur l’avenue du Parc.

Des groupes anarchistes qui se décrivent comme des «antifas» ont fait savoir par les médias sociaux qu’ils comptaient bien participer à la marche.

Plusieurs leaders politiques y sont attendus, dont Justin Trudeau, Yves-François Blanchet et Elizabeth May.

Un vaste secteur du centre-ville de Montréal sera à éviter pour les citoyens qui ne souhaitent pas se joindre au mouvement. On prévoit la fermeture complète de l’axe du boulevard Robert-Bourassa et de l’autoroute Bonaventure dans les deux directions, ainsi que de son accès depuis l’autoroute 720.

Le SPVM prévient aussi que «la circulation sera particulièrement difficile dans la zone comprise entre les rues Berri et Peel, ainsi qu’entre le boulevard Saint-Joseph et la rue de la Commune en raison des entraves et du grand nombre de participants attendu».

Afin d’encourager les gens à utiliser le transport en commun pour se rendre à la manifestation, la Société de transport de Montréal (STM) offre gratuitement l’accès au métro vendredi. La STM anticipe une très forte hausse d’achalandage sur les lignes orange, verte et jaune. Le service de vélopartage BIXI sera aussi gratuit de 9 h à 15 h.