Des dizaines de milliers de personnes marchent pour le climat à New York

NEW YORK — En criant que l’avenir et leur vie dépendent de la fin des combustibles fossiles, des dizaines de milliers de manifestants ont donné le coup d’envoi, dimanche, d’une semaine au cours de laquelle les dirigeants tenteront une fois de plus de freiner les changements climatiques, causés principalement par le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

Cependant, les manifestants estiment que cela ne suffira pas. Ils ont dirigé leur colère directement contre le président américain Joe Biden, l’exhortant à cesser d’approuver de nouveaux projets pétroliers et gaziers, à éliminer progressivement ceux en cours et à déclarer une urgence climatique avec des pouvoirs exécutifs plus étendus.

«Nous détenons le pouvoir du peuple, le pouvoir dont vous avez besoin pour gagner cette élection», a déclaré Emma Buretta, 17 ans, de Brooklyn, et membre du groupe de manifestation de jeunes «Fridays for Future». «Si vous voulez gagner en 2024, si vous ne voulez pas que le sang de ma génération soit sur vos mains, mettez fin aux énergies fossiles», a-t-elle ajouté.

La Marche pour mettre fin aux combustibles fossiles mettait en vedette des politiciens tels que la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, et les acteurs Susan Sarandon, Ethan Hawke, Edward Norton, Kyra Sedgewick et Kevin Bacon. La véritable action sur Broadway a eu lieu lorsque les manifestants se sont rassemblés dans la rue, plaidant pour un avenir meilleur, mais pas aussi chaud. Cela a servi de salve d’ouverture à la Semaine du climat à New York, où les dirigeants mondiaux du monde des affaires, de la politique et des arts se réunissent pour tenter de sauver la planète, soulignée par un nouveau sommet spécial des Nations Unies, mercredi.

Toutefois, bon nombre des dirigeants des pays qui causent le plus de pollution par le carbone ne participeront pas au rassemblement des Nations Unies et n’entendront pas le plaidoyer des manifestants. Ils ne prendront également pas la parole lors du sommet organisé par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de manière à ce que seuls les pays qui promettent de nouvelles actions concrètes soient invités à prendre la parole.

Les organisateurs estiment que 75 000 personnes ont participé à la marche de dimanche.

Parmi eux se trouvait Athena Wilson, 8 ans, de Boca Raton, en Floride. Elle et sa mère Maleah ont pris l’avion depuis la Floride juste pour la manifestation de dimanche.

«Parce que nous nous soucions de notre planète, a affirmé Athéna. Je veux vraiment que la Terre se sente mieux.»

Les habitants du sud, en particulier là où se trouve l’industrie pétrolière, et du Sud global, «ne se sentent pas entendus», a déclaré Alexandria Gordon, 23 ans, originaire de Houston. «C’est frustrant», a-t-elle dit.

Les organisateurs de la manifestation ont souligné à quel point ils se sentaient déçus que le président Biden, que beaucoup d’entre eux ont soutenu en 2020, ait supervisé l’augmentation des forages pétroliers et fossiles.

«Président Biden, nos vies dépendent de vos actions aujourd’hui», a déclaré Sharon Lavigne, une militante écologiste de la Louisiane. «Si vous n’arrêtez pas les combustibles fossiles, notre sang est sur vos mains», a-t-elle affirmé.

Selon les calculs de militants écologistes, près d’un tiers des forages pétroliers et gaziers prévus dans le monde d’ici 2050 relèvent d’intérêts américains. Au cours des 100 dernières années, les États-Unis ont émis plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère que tout autre pays, bien que la Chine émette désormais plus de pollution par le carbone sur une base annuelle.

«Vous devez éliminer progressivement les combustibles fossiles pour survivre sur notre planète», a plaidé Jean Su, organisateur de la marche et directeur de la justice énergétique au Centre pour la diversité biologique.

Les manifestants et les intervenants ont parlé de l’urgence croissante et de la peur de l’avenir. L’actrice connue sous le nom de V, anciennement Eve Ensler, devait présenter l’hymne «Panic» de sa nouvelle comédie musicale axée sur le changement climatique, prévue pour l’année prochaine.

Des manifestations pour le climat se déroulent dans le monde entier depuis plusieurs années, mais cette marche semblait davantage empreinte d’un sentiment d’urgence et de frustration, a déclaré Anna Fels, une New-Yorkaise qui manifeste et marche depuis la guerre du Vietnam. La marche, contrairement à d’autres, était aussi plus clairement axée sur les combustibles fossiles.

On pouvait lire sur les affiches «Les combustibles fossiles nous tuent», «Je veux un avenir sans fossiles» et «Gardez-les dans le sol».

C’est parce que les dirigeants ne veulent pas reconnaître «l’éléphant dans la pièce», a dit la militante ougandaise pour le climat Vanessa Nakate. «Le problème, c’est que les combustibles fossiles sont responsables de la crise. Nous ne pouvons pas manger de charbon. Nous ne pouvons pas boire de pétrole et nous ne pouvons pas investir dans les combustibles fossiles», a-t-elle affirmé.

Toutefois, les responsables de l’industrie pétrolière et gazière ont déclaré que leurs produits et eux-mêmes étaient vitaux pour l’économie.

«Nous partageons l’urgence d’affronter ensemble et sans délai le changement climatique. Pourtant, le faire en éliminant les options énergétiques de l’Amérique est une mauvaise approche et laisserait les familles et les entreprises américaines redevables à des régions étrangères instables pour une énergie plus coûteuse et beaucoup moins fiable», a déclaré Megan Bloomgren, vice-présidente principale de l’American Petroleum Institute.