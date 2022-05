Des dizaines de morts après le bombardement d’une école dans l’est ukrainien

ZAPORIZHZHIA, Ukraine — Des dizaines d’Ukrainiens auraient été tués dimanche après qu’une bombe russe a détruit une école abritant environ 90 personnes au sous-sol.

Le gouverneur de la province de Louhansk, l’une des deux régions qui composent le cœur industriel de l’est connu sous le nom de Donbas, a indiqué que l’école du village de Bilohorivka avait pris feu après le bombardement de samedi. Les équipes d’urgence ont trouvé deux corps et secouru 30 personnes, a-t-il expliqué.

«Très probablement, les 60 personnes qui restent sous les décombres sont maintenant mortes», a écrit le gouverneur Serhiy Haidai sur l’application de messagerie Telegram. Les bombardements russes ont également tué deux garçons, âgés de 11 et 14 ans, dans la ville voisine de Pryvillia, a-t-il spécifié.

Depuis qu’elle a échoué à s’emparer de la capitale ukrainienne, la Russie a concentré son offensive dans le Donbass, où les séparatistes soutenus par Moscou se battent depuis 2014 et occupent une partie du territoire. Le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale s’est transformé en une guerre d’usure punitive en raison de l’efficacité inattendue de la défense de l’armée ukrainienne.

Pour démontrer son succès, Moscou visait à achever sa conquête de la ville portuaire assiégée de Marioupol à temps pour les célébrations du Jour de la Victoire, lundi. Toutes les femmes, les enfants et les civils âgés restants qui s’étaient réfugiés avec des combattants ukrainiens dans une aciérie — dernier point de défense de la ville — ont été évacués samedi.

Les troupes encore à l’intérieur ont refusé de se rendre et ont également demandé l’aide internationale pour les faire sortir.

La prise de Marioupol donnerait à Moscou un pont terrestre vers la péninsule de Crimée, annexée à la Russie lors d’une invasion en 2014.

Ailleurs sur la côte, des sirènes de raid aérien ont retenti à plusieurs reprises tôt dimanche dans le grand port de la mer Noire d’Odessa, que la Russie a frappé samedi avec six missiles de croisière.

Le conseil municipal d’Odessa a déclaré que quatre des missiles avaient touché une entreprise de meubles, les ondes de choc et les débris endommageant gravement les immeubles d’habitation de grande hauteur. Les deux autres missiles ont touché l’aéroport d’Odessa, où une précédente attaque russe avait détruit la piste.

Signe de la résistance acharnée qui a soutenu les combats dans sa 11e semaine, l’armée ukrainienne a frappé des positions russes sur une île de la mer Noire qui a été capturée dans les premiers jours de la guerre et est devenue un symbole de la résistance ukrainienne.

Des analystes militaires occidentaux ont également mentionné qu’une contre-offensive ukrainienne progressait autour de la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv. L’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes en retraite avaient détruit trois ponts sur une route au nord-est de la ville pour tenter de ralentir l’avancée ukrainienne.

Les dirigeants ukrainiens ont averti que les attaques ne feraient qu’empirer à l’approche du Jour de la Victoire, moment durant lequel la Russie célèbre la défaite de l’Allemagne nazie en 1945 avec des défilés militaires. Certains estiment que le président russe Vladimir Poutine veut proclamer une sorte de triomphe en Ukraine lorsqu’il s’adressera aux troupes sur la Place Rouge lundi.

Dans la Moldavie voisine, les troupes russes et séparatistes étaient en «alerte totale», a averti l’armée ukrainienne. La région est devenue de plus en plus un centre d’inquiétude quant à l’extension du conflit au-delà des frontières ukrainiennes.