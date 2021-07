Des dizaines de personnes disparues à la suite d’une coulée de boue au Japon

ATAMI, Japon — Les équipes de secours ont creusé dans la boue et les débris, lundi, dans l’espoir de retrouver des dizaines de personnes qui pourraient avoir été ensevellies sous un torrent de boue, d’arbres et de pierres dans un site de villégiature au Japon.

Au moins quatre décès ont été confirmés jusqu’ici, mais quelque 80 personnes demeurent introuvables deux jours après le tragique événement, selon le responsable de la gestion des désastres naturels à la préfecture de Shizuoka, Takamichi Sugiyama.

Les autorités prévoient dévoiler les noms des personnes recherchées dans l’espoir de retrouver certaines d’entre elles qui pourraient avoir échappé à la catastrophe. Plusieurs des maisons et des appartements d’Atami sont des résidences secondaires ou des unités de location pour les vacanciers.

Au départ, 147 personnes étaient introuvables, mais ce nombre a été revu à la baisse après que les autorités eurent réussi à localiser certains survivants ayant pu se mettre à l’abri, fuir les lieux ou qui n’étaient tout simplement pas dans les environs. En plus des quatre victimes décédées, 25 autres personnes ont pu être rescapées, dont trois étaient blessées.

Cette catastrophe constitue un défi supplémentaire pour les autorités japonaises qui se préparent à l’accueil des Jeux olympiques de Tokyo. Les compétitions doivent débuter dans moins de trois semaines alors que le pays se trouve toujours aux prises avec des éclosions de COVID-19 avec une hausse constante des cas dans la capitale. Des experts croient qu’un nouveau décret d’état d’urgence pourrait être nécessaire.

Le premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, a déclaré aux médias que les équipes de secours faisaient tout en leur pouvoir pour retrouver ceux qui pourraient se trouver ensevelis sous la boue dans l’attente qu’on leur vienne en aide le plus rapidement possible.

Trois navires de la garde côtière et six drones militaires sont venus prêter main-forte aux centaines de soldats, pompiers et autres secouristes qui se démenaient dans la pluie et la brume.

Le glissement de terrain s’est produit samedi en milieu d’avant-midi après des jours de pluies diluviennes à Atami, qui, comme bien d’autres villes balnéaires japonaises, est construite sur un flanc de montagne escarpé.

Les boues ont déferlé sur le quartier d’Izusan, reconnu pour ses sources d’eau chaude, son temple et ses artères commerciales. La population de la communauté est d’environ 36 800 personnes et la ville se situe à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Tokyo.

Selon le gouverneur de la préfecture de Shizuoka, Heita Kawakatsu, qui s’est rendu lui-même inspecter les lieux de la tragédie, la coulée de boue pourrait avoir pris naissance quand une importante quantité de terre sur un chantier de construction a cédé en raison de la pluie.