Des dizaines de personnes marchent de Montréal jusqu’au chemin Roxham

MONTRÉAL — Des organismes québécois de défense du droit d’asile prévoient depuis plus d’un mois de traverser à pied les 73 kilomètres qui séparent Montréal du chemin Roxham, à la frontière américaine, pour faire entendre leurs voix. Et même si la Cour suprême a confirmé vendredi que l’Entente sur les tiers pays sûrs, qui permet au Canada de renvoyer aux États-Unis de potentiels réfugiés, est constitutionnelle, ils sont plus motivés que jamais.

Quelques dizaines de personnes, incluant des demandeurs d’asile, se sont retrouvées samedi matin à la place Charles-De Gaulle du parc La Fontaine, à Montréal, pour un premier rassemblement soulignant le début de l’événement. Pendant trois jours, ils vont marcher jusqu’au chemin Roxham, situé près de Saint-Bernard-de-Lacolle, dans l’espoir d’y être à 16 h lundi après-midi pour une deuxième manifestation.

Ces marcheurs dénoncent la fermeture, en mars, du chemin Roxham, qui échappait auparavant à l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) et permettait à des demandeurs d’asile d’entrer au Canada sans avoir préalablement fait de demande officielle.

Or, cette voie d’accès a été fermée lorsque le Canada et les États-Unis ont renégocié l’ETPS pour y inclure les passages irréguliers à la suite d’un tourbillon politique qui a duré plusieurs semaines au début du printemps.

Peggy Nkunga Ndona est l’une des réfugiées qui ont choisi de participer à la marche de cette fin de semaine. En 2018, après avoir fui la répression politique en République Démocratique du Congo, elle a mis trois mois, enceinte de son troisième enfant, à remonter à pied du Brésil jusqu’au Canada pour finalement arriver au chemin Roxham.

Depuis, elle vit à Montréal avec son mari et ses trois enfants. Toutefois, un problème guette la petite famille, puisque la demande d’asile de Mme Nkunga Ndona et de son mari a été refusée tant en première instance qu’en appel. Leur dernier recours est de demander la résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Le processus est en marche, mais la décision n’a pas encore été rendue.

Après tout ce qu’elle a vécu, Mme Nkunga Ndona affirme que la fermeture du chemin Roxham est tout simplement «inhumaine».

«Quand je suis descendue du taxi au chemin Roxham, j’ai rencontré des bénévoles qui étaient là pour distribuer des mitaines, des sucreries, des biscuits et qui m’ont dit: « Bienvenue madame, vous êtes venue au bon endroit, ici vous êtes en sécurité. » Leurs paroles m’ont suivi toute ma vie», raconte Mme Nkunga Ndona.

«Avant, ce n’était pas le meilleur accueil du monde, mais c’était un très bon accueil, même avec les policiers frontaliers. Maintenant, ce qui sévit, ce qui se fait, ça fait vraiment mal au cœur. Ça me brise le cœur de voir comment les migrants sont livrés à eux-mêmes et sont retournés aux États-Unis.»

Lorsque Mme Nkunga Ndona a appris qu’une marche s’organisait pour dénoncer la fermeture du chemin Roxham, elle n’a pas hésité à participer. Il faut dire que la journaliste et actrice n’en est pas à sa première tentative de faire changer les choses: elle a même coréalisé un film, «L’Audience», pour présenter son histoire.

«Fermer les frontières, ça ne fait qu’empirer les choses. Les gens vont chercher des moyens encore plus périlleux au prix de leur vie. J’en ai assez de voir des gens mourir pour chercher une vie meilleure», laisse-t-elle tomber.

Un symbole d’espoir

De nombreux organismes du milieu communautaire ont déploré la décision de fermer le chemin Roxham, estimant que ce passage était devenu «un symbole pour des milliers de personnes pour qui l’espoir était autrement refusé».

«On est complètement contre cette fermeture-là. C’est, selon nous, une violation du droit international et de nos engagements, comme pays, à protéger des personnes qui ont besoin de protection. On pense que ça laisse énormément de personnes vulnérables dans des situations très difficiles à faire face à la déportation ou à la détention aux États-Unis», soutient la directrice des initiatives sociales au Collectif Bienvenue, Maryse Poisson.

Ces organismes se rattachaient à la possibilité que la Cour suprême invalide l’élargissement de l’ETPS, mais le plus haut tribunal du pays a unanimement statué vendredi que l’accord ne contrevenait pas à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit «le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne».

La fermeture du chemin Roxham est donc maintenue, ce qui n’a pas découragé les marcheurs — bien au contraire.

«C’est un message symbolique. Moi je vois tous les jours des personnes qui ont marché pendant des semaines, voire des mois, pour réussir à arriver vers l’Amérique du Nord, parce qu’ils vivaient du danger dans leur pays d’origine», mentionne Mme Poisson.

«Ce n’est pas pour le plaisir qu’on quitte son pays d’origine, c’est parce qu’on est en grand danger. On veut montrer notre solidarité envers les demandeurs d’asile en mettant de côté notre petit confort pendant trois jours puis en les accompagnant, en marchant avec eux dans le sens contraire.»

Pas terminé

Selon les organismes concernés, la décision rendue vendredi par la Cour suprême ne sonne pas le glas de leur mission. Mme Poisson parle du verdict comme d’une «semi-défaite, semi-victoire».

Ils rappellent que le plus haut tribunal au pays ne s’est pas penché sur l’article 15 de la Charte des droits et libertés, qui vise à garantir le droit à l’égalité, indépendamment de l’origine ethnique, de la religion et du sexe.

La Cour suprême a plutôt renvoyé cette question à la Cour fédérale, puisqu’elle estime qu’il ne revient pas à elle de rendre une décision, dans le contexte où les tribunaux inférieurs n’ont pas examiné le dossier sous cet angle.

Les contestations judiciaires entourant l’entente ne sont pas terminées, assurent les organismes, qui martèlent qu’ils vont poursuivre leur mission pour «attirer l’attention sur la crise humanitaire à laquelle les personnes en demande d’asile sont confrontées si des mesures immédiates ne sont pas prises pour mettre fin à l’ETPS».

«C’est une question qui est politique pour savoir si la population canadienne veut ce type de régime où l’on ferme nos frontières d’une façon inégalée et hermétique à des personnes qui ont besoin de protection. Ce n’est pas seulement à nos tribunaux de répondre à cette question, c’est aussi à la population», lance Mme Poisson.

«On est capable d’accueillir ces personnes-là, on est capable de les intégrer. Ce sont des personnes qui deviennent nos préposés aux bénéficiaires, qui vivent parmi nous, qui intègrent la société et qui sont des personnes extraordinaires.»

— Avec des informations d’Émilie Bergeron