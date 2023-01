Des documents «classifiés» de l’époque où Biden était vice-président ont été trouvés

WASHINGTON — Des documents marqués «classifiés» de l’époque où le président Joe Biden était vice-président ont été retrouvés à son domicile de Wilmington, au Delaware, a déclaré la Maison-Blanche jeudi, quelques jours après qu’il a été révélé que d’autres documents sensibles avaient également été trouvés à son ancien bureau à Washington.

Richard Sauber, un conseiller spécial du président, a déclaré qu’après la découverte des premiers documents par les avocats personnels du président, ils ont examiné d’autres endroits où des dossiers auraient pu être expédiés après que M. Biden ait quitté la vice-présidence en 2017.

M. Sauber a déclaré qu’un «petit nombre» de documents marqués «classifiés» avaient été retrouvés dans un coin d’entreposage du garage de M. Biden à Wilmington, et qu’un autre document était dans une pièce adjacente. La Maison-Blanche n’a pas précisé à quel moment la recherche ultérieure avait commencé ni quand les documents supplémentaires avaient été trouvés — seulement que la recherche s’était terminée mercredi soir.

Selon M. Sauber, le département de la Justice a été «immédiatement informé» de la découverte des documents et les avocats du ministère en ont pris possession.

Indépendamment de l’examen du département de la Justice, la révélation que M. Biden a potentiellement mal géré des dossiers classifiés ou présidentiels s’avère être un casse-tête politique pour le président, qui avait qualifié d’«irresponsable» son prédécesseur, Donald Trump, pour avoir conservé des centaines de ces dossiers dans son club privé de Mar-a-Lago en Floride.

Plus tôt cette semaine, la Maison-Blanche a confirmé que le département examinait «un petit nombre de documents marqués classifiés» retrouvés dans un ancien bureau de M. Biden à Washington.

Ses avocats avaient découvert le matériel dans des bureaux du Penn Biden Center, puis avaient immédiatement appelé les Archives nationales au sujet de la découverte, a indiqué la Maison-Blanche. M. Biden y avait conservé un bureau après avoir quitté la vice-présidence en 2017 jusqu’à peu de temps avant de lancer sa campagne présidentielle démocrate en 2019.

Le département de la Justice examine les dossiers trouvés au Penn Biden Center et le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a demandé à John Lausch, procureur général à Chicago, d’examiner l’affaire, a déclaré une personne proche du dossier à l’Associated Press cette semaine. Cette personne n’était pas non plus autorisée à discuter publiquement de la question et a parlé sous couvert d’anonymat.

M. Lausch est l’un des rares procureurs généraux de l’administration Trump à avoir conservé son poste.

M. Biden s’est dit «surpris d’apprendre que des documents gouvernementaux y avaient été apportés», mais ses avocats «ont fait ce qu’ils auraient dû faire» lorsqu’ils ont immédiatement appelé les Archives nationales.

Le principal républicain du Comité du renseignement de la Chambre a demandé aux agences de renseignement de procéder à une «évaluation des dommages».