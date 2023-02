Des dons du secteur pétrolier profitent à un groupe politique pro-Smith en Alberta

EDMONTON — Le soutien du secteur pétrolier au programme de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a pris de l’ampleur après qu’elle a remporté la direction de son parti et placé le soi-disant programme RStar en tête des priorités du gouvernement. Ce programme vise à accorder des allégements fiscaux aux entreprises énergétiques pour l’exécution des travaux de nettoyage qu’elles sont déjà obligées de faire.

Les dossiers d’Élections Alberta et une analyse de La Presse Canadienne suggèrent que les dons à l’Alberta First Initiative, un groupe de partisans pro-Smith, ont été multipliés par huit de la part d’entreprises associées à l’industrie de l’énergie après que Mme Smith est devenue première ministre. Alors que l’Alberta First Initiative dit qu’elle ne prend pas en charge RStar, son fondateur a déjà travaillé avec un groupe qui en a fait la promotion.

L’Alberta First Initiative semble également avoir participé à la campagne fructueuse de Mme Smith pour gagner la direction du Parti conservateur uni (PCU), qu’elle a briguée après avoir quitté l’Alberta Enterprise Group, un groupe d’affaires qui faisait pression en faveur de RStar. L’Alberta First Initiative finance maintenant des publicités contre l’opposition néo-démocrate et soutient Mme Smith alors que la province se prépare pour une élection au printemps.

«Alberta, nous ne pouvons pas nous permettre le NPD», dit l’une des publicités sur le site web de l’Alberta First Initiative.

«Danielle Smith rendra l’Alberta meilleure pour moi et ma famille», mentionne une autre publicité.

C’est un indice de la proximité du parti au pouvoir avec l’industrie dominante de la province – une relation qui comporte également des risques, a soulevé Jared Wesley, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Alberta.

«Le sentiment d’être en droit est en quelque sorte la kryptonite des conservateurs en Alberta, a-t-il dit. Dans la mesure où le pétrole et le gaz sont perçus comme mettant le doigt sur la balance dans cette élection, le PCU court le risque de perdre des voix.»

Le fondateur d’Alberta First Initiative a dit que le groupe ne faisait qu’exercer ses droits.

«(Alberta First) a pour mission de promouvoir des politiques, d’éduquer les militants et d’inciter les Albertains à participer à la démocratie», a déclaré Mackenzie Lee dans une réponse par courriel à une série de questions de La Presse Canadienne.

La proposition du programme RStar, élaborée par un groupe industriel, a été critiquée par des experts juridiques, des économistes de l’énergie et certains analystes internes de la province. Elle a été qualifiée de violation du principe du pollueur-payeur, d’incitation pour les entreprises à ne pas respecter leurs obligations et de récompense pour celles qui ne l’ont pas fait.

Depuis plus d’un an, Mme Smith et son cabinet ont été de fervents défenseurs du programme, qui permettrait aux entreprises d’utiliser les dépenses de remise en état pour obtenir des crédits sur les futurs paiements de redevances, bien que ce nettoyage soit une condition de leur permis de forage initial.

Dons maximums presque sept fois plus élevés

«J’adore ça», avait lancé Mme Smith lors d’une diffusion sur YouTube en 2021, alors qu’elle était lobbyiste pour l’Alberta Enterprise Group. Elle a également écrit une lettre de soutien en juillet en tant que présidente du groupe à la ministre de l’Énergie de l’époque, Sonya Savage.

Le 19 mai 2022, Mme Smith a annoncé qu’elle quitterait son poste de présidente de l’Alberta Enterprise Group et se présenterait à la direction du PCU. L’Alberta First Initiative a été incorporée six jours plus tard, un moment que Mackenzie Lee a qualifié de «coïncidence».

M. Lee est également le co-fondateur avec Kris Kinnear du réseau énergétique Sustaining Alberta’s, qui a longtemps soutenu le programme RStar.

Il a souligné qu’il avait quitté le réseau à la fin de 2021 et qu’il n’avait pas parlé avec M. Kinnear de façon régulière depuis le printemps dernier. L’Alberta First Initiative ne fait pas la promotion de RStar, a déclaré M. Lee. Il a répété que le groupe n’a jamais défendu RStar et ne le défendra jamais.

Cependant, l’Alberta First Initiative soutient Mme Smith et elle en fait de même pour RStar.

Les rapports publics d’Élections Alberta montrent que l’Alberta First Initiative a reçu des dons de 37 500 $ au troisième trimestre de 2022, qui seraient arrivés pendant la campagne à la direction du PCU de Mme Smith.

Une analyse de La Presse Canadienne utilisant des sites web publics ainsi que des dossiers d’entreprises recherchés par le NPD suggère qu’environ les deux tiers de ces dons provenaient d’entreprises du secteur de l’énergie ou d’entreprises qui leur fournissaient des services.

Des messages texte envoyés par quelqu’un disant qu’il représente l’Alberta First Initiative, récupérés par le NPD, suggèrent que le groupe était actif dans la campagne de Mme Smith.

«Salut! C’est Ann d’Alberta First Initiative», lit-on dans un texto du 12 août.

«L’Alberta a une occasion rare de choisir une première ministre qui placera l’Alberta d’abord. Seule Danielle Smith a montré une volonté de tenir tête à Ottawa.»

«Alberta d’abord!» était l’un des slogans de campagne de Mme Smith. Le profil LinkedIn de M. Kinnear le répertorie également comme coordinateur de campagne de Mme Smith.

M. Lee a déclaré que le travail de l’Alberta First Initiative au cours de cette campagne se limitait à des enquêtes de politique générale «qui n’avaient rien à voir avec les candidats en lice à l’époque».

Danielle Smith est devenue première ministre le 11 octobre et peu de temps après, elle a inscrit RStar dans la description de poste de son ministre de l’Énergie.

Les dons du secteur pétrolier ont ensuite été versés à l’Alberta First Initiative.

Par rapport aux 37 500 $ que le groupe a reçus de juillet à septembre de l’année dernière, les dossiers d’Élections Alberta montrent qu’il a obtenu 330 000 $ au cours des trois derniers mois de 2022. De ce montant, 200 000 $ provenaient d’entreprises énergétiques ou de ceux qui leur fournissaient des services.

Les dons maximums autorisés à des groupes tiers tels que l’Alberta First Initiative sont presque sept fois plus élevés que les limites pour les partis politiques ou les courses à la direction. De plus, les sociétés sont autorisées à faire des dons.

Près du tiers des dons de l’Alberta First Initiative concernait le maximum de 30 000 $. Aucun don n’était inférieur à 5000 $.

Le bureau de Mme Smith n’a pas répondu à une demande pour commenter le dossier.

M. Lee a affirmé qu’aucun responsable du PCU n’était impliqué dans l’Alberta First Initiative et qu’il ne rencontrait pas non plus de personnel du gouvernement.

Sans précédent

L’Alberta First Initiative est peut-être maintenant le plus riche des groupes tiers enregistrés s’opposant au NPD.

Selon Élections Alberta, les prochains groupes les plus riches à la fin de 2022 étaient Shaping Alberta’s Future, qui a recueilli un peu plus de 224 000 $, Alberta Proud avec près de 29 000 $ et Take Back Alberta avec 22 300 $.

Pendant ce temps, M. Kinnear travaille dans le bureau de Mme Smith avec des tâches non précisées. Et le ministre de l’Énergie, Peter Guthrie, a annoncé un programme pilote basé sur RStar appelé Liability Management Incentive qui distribuerait 100 millions $ en crédits de redevances.

Mme Smith a fait valoir que le programme était nécessaire pour nettoyer les puits laissés par des entreprises qui n’existent plus.

La Banque Scotia a récemment conclu que les quatre sociétés les mieux placées pour profiter du programme étaient Canadian Natural Resources, Cenovus, Paramount Resources et Whitecap Resources. Ces entreprises ont déclaré un bénéfice net d’environ 5 milliards $ au dernier trimestre.

«Nous pensons également que le programme va à l’encontre du principe capitaliste fondamental selon lequel les entreprises privées devraient assumer l’entière responsabilité des passifs enregistrés volontairement», a déclaré la Banque Scotia.

Selon le professeur Wesley, il est sans précédent qu’une ancienne lobbyiste comme Mme Smith dirige le gouvernement provincial et mette en place des programmes qu’elle avait l’habitude de défendre après une campagne assistée par ceux qui en bénéficieraient. Il a ajouté que Mme Smith et ses partenaires de l’industrie pourraient voir cette situation utilisée contre eux lors des prochaines élections.

«Ces (comités d’action politique) doivent faire attention à ne pas franchir la ligne et à ne pas faire partie d’un récit selon lequel il y a ces forces corporatives à l’œuvre et qu’elles ne sont pas là pour vous.»