Des écoles de l’Île-du-Prince-Édouard fermées à la suite d’une éclosion de COVID-19

CHARLOTTETOWN — Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l’Île-du-Prince-Édouard a signalé une éclosion de COVID-19 dans une école.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, a annoncé dimanche six nouveaux cas de COVID-19 dans la province, tous chez des jeunes de moins de 19 ans.

«Nous avons une situation grave avec la transmission de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard impliquant des enfants», a mentionné la Dre Morrison en point de presse.

Les nouvelles infections s’ajoutent à un cas annoncé samedi impliquant un élève de l’école primaire West Royalty de Charlottetown.

«Des contacts étroits sont identifiés et devront être testés et s’isoler, en particulier ceux qui ne sont pas complètement vaccinés, a expliqué la médecin-hygiéniste en chef. Je m’attends à ce que nous ayons plus de cas positifs dans les prochains jours.»

Les cours en personne à West Royalty Elementary ont été annulés pour la semaine, tandis que les cours sont annulés pour les trois prochains jours dans 17 autres écoles de la région afin de permettre la recherche des contacts et mener des tests de dépistage.

«À ce stade, nous ne connaissons pas l’étendue de la transmission de la COVID-19 dans nos écoles ou dans notre province», a affirmé la Dre Morrison, ajoutant que les responsables n’ont pas déterminé si les cas sont le résultat de voyages à l’extérieur de la province ou sont liés à de la propagation communautaire. .

Le premier ministre Dennis King a déclaré qu’il était important que les bonnes mesures soient prises rapidement pour aider à contenir la contamination.

«Nous savons que les enfants âgés de moins de 12 ans sont capables d’exceller au mieux lorsqu’ils apprennent en classe, lorsqu’ils peuvent participer à des activités parascolaires et lorsqu’ils sont capables d’interagir avec leur famille et leurs amis», a soutenu M. King, lors du point de presse.

Il a souhaité que la situation soit sous contrôle rapidement afin que les élèves puissent retourner en classe.

La Dre Heather Morrison a précisé que 10 des 11 cas de COVID-19 les plus récents dans la province concernaient des personnes âgées de moins de 19 ans.

Il y a actuellement 14 infections actives dans la province.