Des élèves de Winnipeg trouvent un cadavre lors d’un nettoyage communautaire

WINNIPEG — Une école de Winnipeg a fait appel à une équipe d’intervention d’urgence après qu’un groupe d’élèves a trouvé un cadavre lors d’un nettoyage communautaire vendredi.

La division scolaire Pembina Trails a confirmé qu’un groupe d’élèves de 7e et 8e année a fait la macabre découverte en nettoyant un champ dans le sud-ouest de la ville.

La division scolaire indique que les enseignants ont immédiatement renvoyé les enfants à l’école et ont appelé la police. Le corps n’a pas été trouvé sur la propriété de l’école.

La police de Winnipeg a confirmé que des agents étaient sur les lieux vendredi, mais n’a pas précisé la nature de son enquête.

«La police a confirmé que ce que les enfants ont vu était un cadavre. La police complète son enquête», lit-on dans une lettre envoyée aux parents, fournie à Global News par la division scolaire.

«Notre travailleur social et notre psychologue scolaire étaient à l’école aujourd’hui et ont rencontré les enfants et le personnel les plus touchés. Ils ont fourni un espace aux étudiants pour parler de ce qu’ils ont vu et de ce qu’ils ressentaient.»

La division scolaire a déclaré aux parents que son équipe d’intervention en cas de crise reviendrait à l’école lundi.