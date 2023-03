Des élèves gardés à l’intérieur à cause de la présence d’un coyote à Brampton

Une école de la région du Grand Toronto garde les élèves à l’intérieur cette semaine après qu’un coyote a été aperçu sur son terrain.

Dans une lettre envoyée aux parents jeudi dernier, la direction de l’école Our Lady of Peace à Brampton, en Ontario, affirme qu’un coyote a été vu sur la propriété de l’école la veille et tout au long de la journée.

Bruce E. Campbell, un porte-parole du conseil scolaire catholique Dufferin-Peel, indique que les élèves et le personnel ont reçu pour instruction d’être «extrêmement vigilants» et de signaler immédiatement toute observation d’un coyote.

Il affirme que les élèves ne feront pas de sortie à l’extérieur de l’école pour le reste de cette semaine par mesure de précaution jusqu’au début des vacances de mars la semaine prochaine.

La Ville de Brampton précise que le personnel des services animaliers s’est rendu dans la région et a rencontré l’administration de l’école à plusieurs reprises après que l’observation a été signalée pour la première fois, le 1er mars.

La Ville indique que les services animaliers se rendront de nouveau dans le secteur pour effectuer des «techniques de déconditionnement» pour aider à déplacer les coyotes de la région pendant leur saison de reproduction.