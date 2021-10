Des émissions de CO2 issues de l’industrie forestière «camouflées», selon un rapport

MONTRÉAL — Le Canada accorde un «passe droit» à l’industrie forestière sur ses émissions de CO2, selon des groupes environnementaux canadiens et américains. Ils avancent dans un rapport publié jeudi que le gouvernement fédéral «camoufle» plus de 80 millions de tonnes par an issues de l’exploitation des forêts, soit l’équivalent des émissions de tous les bâtiments au pays.

Le rapport a été rédigé pour le compte de Nature Canada, Environmental Defence Canada, Nature Canada, Nature Québec et Natural Resources Defense Council.

Les auteurs soutiennent avoir identifié quatre lacunes dans la façon dont le fédéral mesure et réglemente les émissions de l’industrie forestière. Selon eux, le Canada fait notamment abstraction dans son calcul des émissions dues aux incendies de forêt.

Contrairement aux autres secteurs, l’année de référence pour évaluer le progrès de l’industrie n’est pas 2005, avance le rapport. Ottawa se baserait plutôt sur les émissions projetées de 2030 si l’exploitation forestière avait poursuivi ses activités à un taux historique.

Le Canada exclut également les émissions liées aux chemins forestiers et aux lignes sismiques. Environ 13 mégatonnes par année sont ainsi omises dans les calculs, selon les organismes environnementaux.

Ils reprochent aussi d’exclure l’industrie forestière de la réglementation sur la tarification du carbone applicable à d’autres secteurs. Un prix est payé pour la combustion fossile, mais pas sur la combustion ou la transformation du bois, sous l’hypothèse que la repousse de la forêt va équilibrer les émissions, a expliqué la directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard.