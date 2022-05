Des enfants parmi les 31 morts lors d’une bousculade au Nigeria

ABUJA, Nigéria — Selon la police, une bousculade lors d’un événement caritatif religieux dans le sud du Nigeria a fait 31 morts et sept blessés, samedi.

Un témoin a indiqué que parmi les morts figuraient une femme enceinte et «de nombreux enfants».

La police a déclaré que la bousculade avait eu lieu lors d’un programme annuel «Shop for Free» organisé par l’église pentecôtiste Kings Assembly dans l’État de Rivers. De tels événements sont courants au Nigeria, la plus grande économie d’Afrique, où plus de 80 millions de personnes vivent dans la pauvreté.

La police a précisé que le programme caritatif de samedi devait commencer à 9 h, mais des dizaines de personnes sont arrivées tôt et la porte verrouillée a été forcée.

Des dizaines d’habitants se pressaient sur les lieux, pleurant les morts, samedi. Les médecins et les secouristes ont soigné certains des blessés alors qu’ils gisaient à l’extérieur.

Le Nigeria a déjà connu des bousculades similaires dans le passé.

Vingt-quatre personnes étaient mortes lors d’un rassemblement religieux surpeuplé dans l’État d’Anambra, dans le sud-est, en 2013, tandis qu’au moins 16 personnes ont été tuées en 2014 lorsqu’une foule est devenue incontrôlable lors d’un événement pour des emplois gouvernementaux dans la capitale nationale, Abuja.