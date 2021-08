Des enjeux autochtones au coeur de la campagne fédérale

OTTAWA — De nombreux membres de la communauté de la Bande indienne de Penticton en Colombie-Britannique avaient l’habitude de regarder par les fenêtres de leur salon pour voir la ville s’étendre à travers la vallée de l’Okanagan. Maintenant, ils ne voient que de la fumée.

« C’est l’odeur de la négligence de la part des gouvernements fédéral et provincial », a déclaré le grand chef Stewart Phillip de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique.

Il a déclaré que sa communauté et d’autres communautés autochtones de la Colombie-Britannique sont maintenant à risque de devenir des réfugiés de la crise climatique comme de nombreux autres peuples des Premières Nations qui ont perdu leurs maisons à cause des incendies de forêt dans le nord des Prairies et de l’Ontario au cours des deux dernières décennies.

«Nous sommes dans cette situation de sécheresse ici en Colombie-Britannique ainsi qu’en Alberta et dans les Prairies», a-t-il déclaré.

«Nous avons perdu nos récoltes de cerises, et il y a des maisons qui brûlent jusqu’au sol dans lesquelles les gens ont investi le travail de leur vie.»

Stewarth Phillip a déclaré qu’il croit que la lutte contre la crise climatique, la fin des avis sur l’eau potable et la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que les appels à la justice de l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, sont les demandes fondamentales des peuples autochtones au cours de la campagne électorale.

Il a déclaré que les libéraux bénéficiaient d’un énorme soutien autochtone lorsqu’ils ont été élus pour la première fois en 2015 après que leur chef Justin Trudeau eut promis d’améliorer leur vie.

«Malheureusement, c’était long en grésillement et court en substance», a déclaré Stewarth Phillip.

« Il a dit toutes les bonnes choses et fait les promesses appropriées. Cependant, le gouvernement n’a pas tenu ses promesses.»

En 2015, Justin Trudeau a promis de lever tous les avis à long terme sur la qualité de l’eau potable avant mars 2021. Son gouvernement a reconnu en décembre que la date limite serait dépassée malgré la levée de plus de 100 avis à long terme sur la qualité de l’eau potable en cinq ans.

En mars, le gouvernement libéral a déclaré qu’il restait déterminé à mettre fin à tous les avis, mais qu’il ne fixerait pas de nouvelle date limite, car 50 avis à long terme sur la qualité de l’eau potable dans 31 collectivités des Premières Nations sont toujours en vigueur.

Le manque de progrès sur de nombreux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation a été souligné en mai après la découverte de ce que l’on pense être les restes de 215 enfants sur le site d’un pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Depuis lors, plusieurs communautés autochtones ont annoncé que des centaines de tombes anonymes ont été localisées sur les sites d’anciens pensionnats.

En juin, la bande de Lower Kootenay en Colombie-Britannique a déclaré qu’une recherche à l’aide d’un radar à pénétration de sol avait permis de trouver ce que l’on pense être des restes humains sur un site proche d’un ancien pensionnat à Cranbrook.

La Première nation de Cowessess a déclaré plus tôt qu’un radar pénétrant dans le sol avait détecté 751 tombes non marquées dans l’ancien pensionnat pour autochtones de Marieval à l’est de Regina, en Saskatchewan.

À la fin du mois dernier, le chef du NPD Jagmeet Singh est devenu le seul chef de parti fédéral à rencontrer des chefs autochtones sur le site de l’ancienne école pour autochtones de Kamloops. Il a demandé à Justin Trudeau de tenir sa promesse d’il y a six ans de répondre aux 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

Jagmeet Singh doit rencontrer la Première nation Cowessess vendredi.

Les députés conservateurs, bloquistes, verts et certains députés libéraux ont appuyé une motion non contraignante du NPD au Parlement en juin appelant le gouvernement Trudeau à abandonner la contestation judiciaire de deux ordonnances du Tribunal canadien des droits de la personne concernant la discrimination contre les enfants autochtones.

La motion demandait également aux libéraux d’accélérer le travail sur les appels à l’action de la CVR lancés en 2015, y compris le financement d’enquêtes sur les décès et les disparitions d’enfants dans les pensionnats.

La semaine dernière, quelques jours avant le déclenchement des élections, le gouvernement libéral a engagé 321 millions de dollars en nouveau financement pour des programmes qui répondent à certains des appels de la CVR pour aider les communautés autochtones à rechercher des lieux de sépulture dans les anciens pensionnats et pour soutenir les survivants.

Le nouvel argent financera les recherches de lieux de sépulture, aidera les communautés à gérer les sites, fournira des services de santé mentale, culturels et émotionnels et aidera à construire un monument national à Ottawa qui honore les survivants et tous les enfants qui ont été perdus.

Cindy Blackstock, membre de la Première Nation Gitxsan en Colombie-Britannique et directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, a déclaré qu’il ne devrait pas y avoir de limite au montant d’argent donné aux communautés autochtones pour rechercher des sépultures dans des sites d’anciens pensionnats.

«Ils devraient être prêts à payer tout ce qui est nécessaire parce que l’État canadien a perpétré cela», a-t-elle déclaré.

Cindy Blackstock a déclaré qu’Ottawa était « le centre de commandement et de contrôle des pensionnats indiens » et qu’il ne suffit pas de construire un monument pour honorer les victimes de ces institutions.

Elle a déclaré que plusieurs «marqueurs à travers Ottawa» devraient souligner comment les pensionnats indiens et les pratiques coloniales ont nui aux peuples autochtones.

« De cette façon, vous apprenez aux gens à quel point le colonialisme et les pensionnats étaient omniprésents. »

Elle a déclaré que les libéraux ont eu des opportunités et des solutions pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les peuples autochtones, en particulier les enfants, mais «leur mise en œuvre n’a pas été bonne».

«Les gouvernements sont habitués à faire des choses compliquées s’ils ont la volonté politique derrière eux. Là où les choses stagnent, c’est lorsqu’ils n’ont pas vraiment la volonté politique», a-t-elle déclaré.

Mais David Chartrand du Ralliement national des Métis a déclaré que les communautés métisses du Manitoba ont connu des progrès en matière de garde d’enfants, d’accession à la propriété et de réparations et d’investissements économiques depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux en 2015.

Il a dit qu’il écrirait des lettres aux chefs des partis fédéraux pour leur poser des questions sur leurs positions sur la protection de l’identité des Métis de la rivière Rouge dans l’ouest du Canada, leurs revendications territoriales, leur manque d’accès aux soins de santé et aux opportunités commerciales et le traité que les Métis négocient avec Ottawa.

« Nous leur demanderons : » Quelle est votre position sur ces points majeurs spécifiques ? … Si vous ne répondez pas, nous informons tous nos citoyens de vos réponses. » »

« Nous avons mis en place toute une gamme de stratégies dans tout le Manitoba pour faire voter les gens. Nous avons mis en place des systèmes d’appels téléphoniques, des systèmes pour déplacer les gens le jour des élections. Nous avons des autobus et des fourgonnettes si nécessaire. Et nous allons amener nos gens à voter. »