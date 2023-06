Des ententes de principe sont conclues pour les médecins de la Nouvelle-Écosse

HALIFAX — L’Association des médecins de la Nouvelle-Écosse affirme avoir conclu des ententes de principe pour de nouveaux contrats de quatre ans avec le ministère de la Santé.

L’association affirme que les contrats ont été présentés à ses membres lundi pour ratification pendant le mois de juillet.

Les ententes de principe ont été examinées par le conseil d’administration de l’association le 19 juin après cinq mois de négociations. L’accord le plus récent, conclu en 2019, avait expiré le 31 mars.

Le docteur Colin Audain, président de l’Association des médecins de la Nouvelle-Écosse, affirme que l’organisation a conclu les «meilleures ententes possibles». Il a soutenu lundi que s’ils sont ratifiés, ces contrats aideront à stabiliser certains des services les plus critiques de la province.

Les 3400 médecins de la Nouvelle-Écosse voteront sur les ententes de principe entre le 7 et le 20 juillet, et l’association dit qu’elle ne fera aucun commentaire tant que le vote ne sera pas terminé.

Dans une entrevue plus tôt ce mois-ci, M. Audain espérait que les nouveaux accords prévoient une rémunération concurrentielle avec les autres provinces et abordent l’équilibre travail-vie personnelle. Il estimait alors que ces deux enjeux étaient essentiels pour le recrutement et la rétention des médecins en Nouvelle-Écosse.