Des entreprises de remorquage jugent qu’il n’est pas si facile de retirer les camions

SAULT-SAINTE-MARIE, Ont. — Deux associations représentant l’industrie du remorquage en Ontario et en Alberta affirment que s’attendre à ce que les opérateurs de remorqueuses éliminent les blocages en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est plus facile à dire qu’à faire.

Mark Graves, président de la Provincial Towing Association of Ontario, affirme que demander aux compagnies privées de retirer les camions est une entreprise colossale et que le gouvernement doit d’abord montrer qu’il protégera l’industrie contre les menaces à la sécurité et aux entreprises.

Il dit que l’association se prépare à informer les membres de l’industrie de leurs droits s’ils choisissent de résister à l’ordre du gouvernement publié lundi, mais il attend plus de clarté.

En vertu de la loi, les entreprises de remorquage doivent aider la police à retirer les véhicules des blocus sur demande ou la police peut saisir leurs dépanneuses pour retirer les véhicules elle-même.

Don Getschel, président de la Towing and Recovery Association of Alberta, affirme que certains entrepreneurs en remorquage ont déjà reçu des menaces de mort depuis le début des manifestations pour la liberté en Alberta et qu’ils s’inquiètent également pour l’avenir de leur entreprise.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré lors d’une conférence de presse, mardi à Ottawa, que les blocus sont motivés par une idéologie visant à renverser le gouvernement et constituent une menace sérieuse pour la sécurité.