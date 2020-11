Des États du Nord pourraient déterminer l’issue de la lutte Trump-Biden

WASHINGTON — Le sort de la présidence des États-Unis demeurait incertain mercredi matin, alors que le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se disputaient trois États toujours chaudement disputés — le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie — qui pourraient déterminer l’identité du prochain locataire de la Maison-Blanche.

On ne sait pas quand ou avec quelle rapidité le gagnant sera annoncé. Le plus récent décompte donnait une mince avance à M. Biden dans le Wisconsin et le Michigan, mais la course y demeure extrêmement serrée. Des centaines de milliers de votes n’ont pas encore été comptabilisés en Pennsylvanie.

Le scrutin se déroulait dans le contexte sans précédent d’une pandémie qui a tué plus de 230 000 Américains et fait disparaître des millions d’emplois. Les deux candidats ont passé les derniers mois à présenter des versions radicalement différentes de l’avenir du pays et les électeurs ont répondu en grands nombres, plus de 100 millions d’entre eux ayant voté par anticipation ou par correspondance.

Mais rien n’est encore décidé. M. Trump a gagné en Floride, l’État pivot le plus riche en grands électeurs, mais M. Biden a récupéré l’Arizona, un État qui se ralliait aux républicains depuis plusieurs élections.

Cependant, l’intense lutte a été éclipsée par l’extraordinaire déclaration matinale de M. Trump, depuis la Maison-Blanche, demandant que les bulletins de vote restants ne soient pas comptés.

Tôt mercredi, aucun des candidats n’avait les 270 votes nécessaires au collège électoral pour gagner. M. Trump a déclaré prématurément des victoires dans plusieurs États clés et a annoncé qu’il porterait l’élection à la Cour suprême pour arrêter le décompte. Il n’a pas précisé exactement vers quel type d’action en justice il pourrait se tourner.

Le décompte des votes se poursuit régulièrement au-delà du jour du scrutin, et les États fixent en grande partie les règles concernant la fin du décompte. Lors des élections présidentielles, un point clé est la date de décembre où les grands électeurs seront réunis. Cette date est fixée par la loi fédérale.

Plusieurs États permettent que des votes postés soient acceptés après le jour du scrutin, à condition qu’ils aient été oblitérés avant mardi. Cela inclut la Pennsylvanie, où les bulletins de vote portant un cachet de la poste daté du 3 novembre au plus tard pourront être acceptés s’ils arrivent jusqu’à trois jours après l’élection.

M. Trump a laissé entendre que ces bulletins de vote ne devraient pas être comptés. Mais M. Biden, apparaissant brièvement devant des partisans du Delaware, a exhorté à la patience, affirmant que les élections «ne sont pas terminées tant que chaque vote n’est pas compté, que chaque bulletin de vote est compté».

«Ce n’est pas ma place ni la place de Donald Trump de déclarer qui a gagné cette élection, a-t-il martelé. C’est la décision du peuple américain.»

Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a écrit sur Twitter que son État avait plus d’un million de bulletins à compter et qu’il «avait promis aux Pennsylvaniens que nous compterions chaque vote et c’est ce que nous allons faire».

Des experts juridiques ont exprimé des doutes après la déclaration de M. Trump.

«Je ne vois pas comment il pourrait s’adresser directement à la Cour suprême pour arrêter le décompte des voix. Il pourrait y avoir des contestations dans des États spécifiques, et certaines d’entre elles pourraient aboutir à la Cour suprême. Mais ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent», a déclaré Rick Hasen, professeur de droit et de sciences politiques à l’Université de Californie-Irvine.

M. Trump a nommé trois des neuf juges de la Haute Cour, dont, plus récemment, Amy Coney Barrett.

Les démocrates surpassent généralement les républicains dans le vote par correspondance, tandis que ces derniers cherchent à reprendre du terrain le jour du scrutin. Cela signifie que les marges précoces entre les candidats pourraient être influencées par le type de votes — anticipé ou le jour même des élections — rapportés par les États.

Tout au long de la campagne, M. Trump a mis en doute l’intégrité de l’élection et a suggéré à plusieurs reprises que les bulletins de vote par correspondance ne devraient pas être comptés. Les deux campagnes avaient des équipes d’avocats prêtes à travailler dans les États clés en cas de contestation judiciaire.

L’élection serrée reflète une nation profondément polarisée, qui lutte pour répondre à la pire crise sanitaire depuis plus d’un siècle, avec des millions d’emplois perdus et de lourdes tensions devant l’injustice raciale.

M. Trump a conservé plusieurs États, dont le Texas, l’Iowa et l’Ohio, où M. Biden a mis beaucoup d’efforts dans les dernières étapes de la campagne. Mais M. Biden a également remporté des États dans lesquels M. Trump espérait une victoire, notamment le New Hampshire et le Minnesota. Mais la Floride était l’État le plus férocement disputé sur la carte, et les 29 votes du collège électoral sont allés à M. Trump.

Le président a adopté la Floride comme nouvel État d’appartenance, a courtisé sa communauté latino-américaine, en particulier les Cubano-Américains, et y a organisé plusieurs rassemblements. Pour sa part, M. Biden a déployé son principal allié — le président Barack Obama — en Floride à deux reprises dans les derniers jours de la campagne et a bénéficié d’une aide de 100 millions $ pour conquérir l’État de la part de Michael Bloomberg.

Le contrôle du Sénat était également en jeu: les démocrates devaient y remporter trois sièges en plus de la Maison-Blanche pour prendre le contrôle de tout Washington pour la première fois en une décennie. Mais les républicains ont conservé plusieurs sièges considérés comme vulnérables, notamment dans l’Iowa, au Texas et au Kansas. La Chambre devrait rester sous contrôle démocrate.

Une crise sans précédent à gérer

Quiconque gagne devra faire face à une nation anxieuse, ébranlée par une crise de santé publique inédite depuis un siècle, qui a fermé les écoles et les entreprises et qui s’aggrave à mesure que le temps se refroidit.

La campagne a été en grande partie un référendum sur la gestion de la pandémie par l’administration Trump. M. Trump a insisté sur le fait que les États-Unis prenaient un «tournant» quant au virus. Mais la docteure Deborah Birx, la coordinatrice du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche, a contredit le président et a sonné l’alarme sur la nouvelle montée des infections à l’instar de nombreux scientifiques de l’administration Trump.

«Nous entrons dans la phase la plus préoccupante et la plus meurtrière de cette pandémie», a écrit la docteure Birx dans une note distribuée aux hauts responsables de l’administration. Elle a ajouté que la nation ne mettait pas en œuvre les mesures «équilibrées» nécessaires pour ralentir la propagation du virus.