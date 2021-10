Des États financent des cyberattaques contre les systèmes du Québec, dit Caire

QUÉBEC — Des États financent et organisent des cyberattaques contre les systèmes informatiques du gouvernement du Québec.

C’est ce qu’a indiqué vendredi le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire.

La question lui avait été posée dans le contexte des relations tendues du Canada avec la Chine.

«Il est clair qu’il y a dans le monde des groupes bien organisés, bien financés, de hackers, et que ces groupes sont organisés et financés par le biais d’États, et qui nous ciblent», a expliqué M. Caire.

Il a ajouté qu’il y a «plusieurs» groupes, mais a refusé d’indiquer de quels États il s’agit et a pris la peine de préciser qu’il devait être prudent.

«Je vais réfléchir à ma réponse, parce qu’elle a, vous comprendrez, des incidences», a-t-il laissé entendre.

Des États pourraient ainsi être intéressés aux banques de données du gouvernement dans de multiples domaines; que ce soit les services de santé ou des données territoriales.

Des Chinois pourraient ainsi acquérir des terres au Québec, a donné en exemple le ministre.