Des événements dès le mois de juin pour souligner le centenaire de René Lévesque

MONTRÉAL — Des événements seront organisés dès le mois prochain afin de souligner ce qui aurait été le centième anniversaire de René Lévesque, a appris La Presse Canadienne.

Orchestrée par la fondation qui porte le nom de l’ancien journaliste, chroniqueur, reporter, animateur, ministre et premier ministre, c’est le 13 juin ― quelques jours seulement avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste ― qu’on donnera le coup d’envoi de «l’Année Lévesque» avec le lancement à la Grande Bibliothèque de Montréal du livre «René Lévesque – Un homme et son siècle», de Guy Lachapelle, et l’organisation d’une table ronde ayant pour thème «René Lévesque: aux sources d’une fierté nationale».

Parmi les autres activités qui jalonneront l’«Année Lévesque», mentionnons l’hommage qui sera rendu au 23e premier ministre du Québec lors de la Fête nationale 2022; l’inauguration, le 24 août (jour de son 100e anniversaire), de l’événement «Sur les traces de René Lévesque», à Montréal; l’ouverture de l’exposition «René et Lévesque» au Musée de la civilisation, à Québec, le 17 novembre; et un spectacle hommage à René Lévesque et à la langue française, en février prochain à Montréal.

Des événements sont prévus jusqu’en juin 2023, et d’autres pourraient s’ajouter à la programmation déjà annoncée.

Né à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, le 24 août 1922, René Lévesque a été terrassé par une crise cardiaque le 1er novembre 1987, un peu plus de deux ans après avoir quitté la direction du Parti québécois.

—-

Sur internet:

https://fondationrene-levesque.org/#